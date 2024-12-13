Produza um vídeo de destaque de pesquisa de 90 segundos para colegas acadêmicos, explicando um novo avanço científico com clareza e precisão. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando visualizações de dados animadas e um tom autoritário, mas envolvente. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para gerar conteúdo rapidamente, incorporando um avatar de IA para apresentar as descobertas principais, e garanta compreensão perfeita com legendas automáticas, tornando-o um excelente criador de vídeos de destaque de pesquisa.

Gerar Vídeo