Crie vídeos educacionais com IA de forma fácil e envolvente. Transforme seus roteiros em visuais dinâmicos com criação de texto para vídeo e narrações realistas de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos apresentando um novo produto de energia sustentável, direcionado a potenciais investidores e consumidores ecologicamente conscientes. O vídeo deve empregar um estilo gráfico profissional e limpo, com música de fundo animada e uma voz amigável e confiante, utilizando os extensos modelos e cenas de vídeo do HeyGen para estabelecer um visual polido sem esforço de design extenso.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo guia de estudo de 30 segundos com IA, resumindo eventos históricos chave para estudantes universitários se preparando para exames. A estética do vídeo deve ser informativa e direta, utilizando destaques de texto na tela e uma voz direta. Este vídeo será construído principalmente usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen, transformando notas escritas em um auxílio de aprendizado rápido e digerível.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo educacional animado de 50 segundos para novos funcionários em integração em uma empresa de tecnologia, explicando os valores fundamentais da empresa. A apresentação visual deve ser moderna e envolvente, apresentando um avatar de IA acessível para transmitir a mensagem, aprimorado por um áudio claro e profissional. Utilize o recurso de avatares de IA do HeyGen para criar um apresentador digital consistente e amigável ao longo do segmento de treinamento.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Educacionais

Crie vídeos educacionais envolventes de forma fácil usando IA. Transforme seus roteiros em visuais dinâmicos e narrações realistas com ferramentas intuitivas e poderosas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole o roteiro do seu conteúdo educacional para aproveitar a criação de Texto para Vídeo, formando a base da sua aula.
2
Step 2
Adicione Visuais e Vozes de IA
Enriqueça seu roteiro com visuais de IA e narrações realistas. Selecione avatares de IA para transformar seu texto em vídeos educacionais envolventes com IA.
3
Step 3
Aplique Personalizações
Aplique controles de marca, incorpore mídia e adicione legendas geradas automaticamente para maior acessibilidade e um visual polido.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Exporte seu projeto final em vários formatos de proporção. Seu conteúdo completo do criador de vídeos educacionais está agora pronto para ser compartilhado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anime Narrativas Históricas

Transforme eventos históricos complexos em histórias de vídeo envolventes e impulsionadas por IA, tornando o aprendizado imersivo e memorável para os estudantes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meus vídeos educacionais com IA e conteúdo animado?

O HeyGen capacita você a criar vídeos educacionais com IA e vídeos explicativos animados de forma rápida. Aproveite nossos visuais de IA e vozes realistas de IA para transformar roteiros em experiências de aprendizado dinâmicas.

Qual é o processo para criar um vídeo a partir de texto usando o HeyGen?

O HeyGen simplifica a criação de texto para vídeo, permitindo que você insira seu roteiro e gere vídeos profissionais instantaneamente. Você pode selecionar um avatar de IA e adicionar vozes e narrações realistas de IA para dar vida ao seu conteúdo.

O HeyGen oferece modelos para produção rápida de vídeos?

Sim, o HeyGen fornece uma ampla gama de modelos de vídeo que podem ser facilmente personalizados para atender às suas necessidades de vídeos educacionais ou explicativos. Nossa interface amigável torna simples personalizar cada aspecto, incluindo visuais de IA e legendas.

O HeyGen pode ser usado como um Gerador de Vídeos Guia de Estudo com IA?

Absolutamente, o HeyGen funciona como um excelente Gerador de Vídeos Guia de Estudo com IA, permitindo que você produza vídeos explicativos detalhados para qualquer assunto. Você pode facilmente editar vídeos, adicionar animações e garantir clareza com legendas geradas automaticamente.

