Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos de resumo para redes sociais para participantes de eventos e seguidores, apresentando cortes dinâmicos e rápidos dos destaques do evento, visuais vibrantes e música de fundo energética. Garanta máxima acessibilidade adicionando automaticamente legendas, tornando-o perfeito para compartilhamento em várias plataformas.
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos de resumo de projeto para membros da equipe interna e gerentes de projeto, adotando uma estética visual limpa e profissional com gráficos animados mostrando progresso e principais conquistas, narrado por um avatar de IA amigável. Aproveite o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar rapidamente notas de projeto em uma narrativa de vídeo envolvente.
Crie um vídeo emocionante de 30 segundos de resumo do ano celebrando marcos pessoais ou conquistas de pequenas empresas, direcionado a amigos, familiares ou clientes fiéis. Este vídeo deve misturar elementos fotográficos nostálgicos com música de fundo suave, otimizado para várias plataformas sociais usando redimensionamento de proporção e exportações para exibição perfeita.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Gere Resumos de Relatórios Envolventes para Redes Sociais.
Transforme rapidamente resumos de relatórios em vídeos atraentes para redes sociais para ampliar seu alcance e engajamento.
Melhore a Comunicação Interna e o Treinamento.
Melhore a compreensão e retenção dos principais achados de relatórios dentro de iniciativas de treinamento e comunicação interna.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de resumo envolventes para diversos fins?
HeyGen é um poderoso criador de vídeos de resumo que simplifica a criação de vídeos cativantes para diversos fins, desde resumos para redes sociais até destaques de eventos. Utilize nossos modelos personalizáveis e recursos de IA para criar vídeos que compartilhem momentos e mensagens-chave de forma eficaz.
Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para resumir conteúdo em vídeos?
HeyGen utiliza recursos avançados de IA, incluindo um Resumidor de IA, para transformar relatórios longos ou eventos em conteúdo conciso e dinâmico de Criador de Vídeos de Resumo de Relatório. Essa capacidade é ideal para destilar informações-chave de forma eficiente para equipes de treinamento e comunicação interna ou de marketing.
Posso personalizar o estilo visual e os elementos dos meus vídeos de resumo com o HeyGen?
Absolutamente, o HeyGen oferece amplas opções para personalizar elementos de vídeo, incluindo animações e transições, além da capacidade de adicionar música da nossa biblioteca de estoque. Crie vídeos de resumo únicos e cinematográficos que se alinhem perfeitamente com sua marca ou mensagem.
Quais ferramentas o HeyGen fornece para acelerar os fluxos de trabalho de criadores de vídeos de resumo?
HeyGen equipa criadores de conteúdo com ferramentas fáceis de usar, como funcionalidade de texto-para-vídeo e avatares de IA realistas, para acelerar significativamente a criação de vídeos online. Isso permite a produção eficiente de vídeos de resumo profissionais sem exigir experiência extensa em edição.