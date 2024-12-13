Com certeza, o HeyGen torna a criação de vídeos de propriedades para aluguel simples e eficiente, mesmo sem experiência prévia em edição de vídeo. Basta selecionar entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais, adicionar seu roteiro para conversão de texto para vídeo e geração de narração, e incorporar mídia de nossa biblioteca de estoque para produzir rapidamente vídeos de listagem de aluguel atraentes.