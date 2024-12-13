Seu Criador de Vídeos Introdutórios de Propriedades para Listagens Envolventes

Gere vídeos impressionantes de listagem de propriedades com facilidade usando nosso intuitivo criador de vídeos imobiliários e diversos modelos e cenas.

435/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma produção de vídeo imobiliário polida de 45 segundos, destinada a atrair proprietários de imóveis e potenciais investidores para uma empresa de gestão de propriedades. O estilo visual deve ser elegante e corporativo, com uma narração profissional entregue por um "Avatar de IA" criado via "Texto-para-vídeo a partir de roteiro", destacando vídeos de listagem de propriedades bem-sucedidos e serviços de gestão.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo informativo de 60 segundos usando modelos de vídeo imobiliário, adaptado para potenciais compradores ou locatários de longo prazo que estão comparando opções de propriedades. Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo e rico em gráficos com um narrador amigável e tranquilizador, aproveitando a "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen para visuais de alta qualidade e "Legendas" para garantir acessibilidade e clareza dos recursos da propriedade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo introdutório personalizado de 20 segundos para redes sociais, direcionado a clientes e seguidores em potencial que buscam uma conexão mais pessoal com um agente imobiliário ou proprietário. A estética deve ser autêntica e amigável, com um tom de conversa, fazendo bom uso do "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para várias plataformas e "Geração de narração" personalizada para se apresentar e seu compromisso com o serviço ao cliente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Introdutórios de Propriedades de Aluguel

Crie vídeos introdutórios envolventes para suas propriedades de aluguel com facilidade, atraindo potenciais inquilinos e destacando características principais de forma eficiente.

1
Step 1
Selecione um Ponto de Partida
Comece escolhendo entre nossos diversos "Modelos e cenas" especificamente projetados para "modelos de vídeo imobiliário", ou comece com uma tela em branco para construir sua introdução.
2
Step 2
Adicione Detalhes da Propriedade
Carregue suas próprias fotos e vídeos da propriedade, ou use "ativos de estoque" de nossa extensa "biblioteca de mídia/suporte de estoque" para mostrar seu aluguel de forma eficaz.
3
Step 3
Aprimore com Áudio e Visuais
Melhore sua introdução com narração profissional usando nossa ferramenta de "Geração de narração", e aplique transições dinâmicas para criar um visual suave e polido para seu vídeo introdutório de propriedade de aluguel.
4
Step 4
Exporte Sua Introdução
Finalize seu "vídeo imobiliário" e utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para gerar sua introdução no formato ideal para plataformas de redes sociais ou listagens diretas de propriedades.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Propriedades

.

Crie depoimentos em vídeo e histórias de sucesso de inquilinos ou proprietários satisfeitos para construir confiança e credibilidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de vídeos imobiliários?

A HeyGen capacita profissionais do setor imobiliário a produzir facilmente vídeos imobiliários de alta qualidade e tours virtuais. Utilize avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro para criar vídeos de listagem de propriedades envolventes que atraem potenciais compradores.

A HeyGen oferece modelos para vídeos introdutórios de propriedades de aluguel?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo imobiliário e cenas, perfeitos para criar vídeos introdutórios dinâmicos de propriedades de aluguel ou intros para YouTube. Nossa plataforma simplifica o processo de geração de intros animadas para suas listagens.

Posso personalizar o conteúdo dos meus vídeos imobiliários usando a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen permite que você personalize totalmente suas criações de vídeos imobiliários com seu logotipo e cores específicas usando nossos robustos controles de branding. Isso garante que seus vídeos de listagem de propriedades mantenham uma aparência profissional consistente nas redes sociais.

Quais recursos de áudio e acessibilidade a HeyGen oferece para vídeos imobiliários?

A HeyGen oferece geração avançada de narração para adicionar uma narração profissional aos seus vídeos imobiliários, aumentando o engajamento do espectador. Além disso, você pode facilmente adicionar legendas para garantir que seu conteúdo seja acessível a um público mais amplo, incluindo potenciais compradores.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo