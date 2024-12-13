O "AI de foto para vídeo" da HeyGen pode transformar suas imagens de propriedade ou design em "vídeos de renovação de casas" cativantes com facilidade, atuando como um poderoso "gerador de imagem para vídeo AI". Ele permite "transições suaves" e a adição de elementos dinâmicos, fazendo com que fotos estáticas ganhem vida para "vídeos de redes sociais" ou listagens de propriedades.