Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos para potenciais clientes de renovação e agentes imobiliários, ilustrando o progresso suave de um projeto complexo de "reforma de casa" através de seus principais "marcos do projeto". O estilo visual deve ser limpo e profissional, com música de fundo suave complementando a narração entregue por um "avatar de AI", conferindo autoridade à apresentação.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo envolvente de 60 segundos voltado para pequenas empresas de renovação e designers de interiores, demonstrando como "modelos de vídeo" disponíveis podem ser personalizados para destacar vários estéticos de design para "compartilhamento em redes sociais". Os visuais devem ser modernos e dinâmicos, acompanhados por música energética e "Legendas/captions" nítidas para garantir o máximo impacto mesmo sem som.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 30 segundos para blogueiros e criadores de conteúdo especializados em melhorias domésticas, mostrando uma série de truques de organização inteligentes gerados de forma eficiente dentro do "aplicativo de criação de vídeo". O estilo visual deve ser brilhante e energético, com música de fundo moderna e cortes dinâmicos, culminando em uma demonstração de "Redimensionamento de proporção e exportações" para várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Caminho de Renovação

Crie vídeos de renovação envolventes mostrando a transformação do seu projeto com ferramentas intuitivas com AI e diversos modelos de vídeo, do início ao deslumbrante final.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo diversos projetados para destacar marcos do projeto e fotos vívidas de antes e depois, fornecendo uma estrutura perfeita para sua história de renovação.
2
Step 2
Faça Upload de Sua Mídia
Integre suas fotos e vídeos, desde a demolição inicial até os toques finais, usando nosso suporte de biblioteca de mídia para construir sua narrativa visual sem esforço.
3
Step 3
Adicione Narrações e Avatares
Gere narrações naturais e conscientes de emoções ou avatares de AI para explicar seu processo, compartilhar dicas e envolver seu público, tornando sua história mais dinâmica.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo totalmente construído, pronto para publicação, em vários formatos de proporção adequados para canais de redes sociais, pronto para inspirar e impressionar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Vídeos Tutoriais de Renovação DIY

Produza guias passo a passo para projetos DIY em casa e dicas de renovação, criando conteúdo de vídeo educacional que envolve e instrui um público mais amplo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos impressionantes de caminho de renovação?

HeyGen é uma ferramenta avançada de criação de vídeos com AI projetada para simplificar o processo de documentar e mostrar projetos de renovação de casas. Nossas ferramentas intuitivas com AI e diversos modelos de vídeo permitem que você crie vídeos impressionantes de caminho de renovação sem esforço, transformando a edição complexa em uma experiência simplificada.

Posso mostrar efetivamente as fotos de antes e depois das minhas reformas usando o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen capacita você a ilustrar vividamente as transformações de renovação de antes e depois. Utilize nosso suporte robusto de biblioteca de mídia para fazer upload de seus materiais, depois crie narrativas envolventes com edições e transições que destacam o impacto dramático de suas reformas.

Quais recursos de AI o HeyGen oferece para profissionalizar meus vídeos de renovação?

O HeyGen integra ferramentas poderosas com AI, como avatares de AI e geração de narração realista, para elevar seus vídeos de renovação. Você pode transformar roteiros em vídeos profissionais, adicionando avatares de AI personalizados e narrações naturais e conscientes de emoções para proporcionar uma experiência de visualização verdadeiramente envolvente.

Como o HeyGen apoia a marca e o fácil compartilhamento dos meus vídeos de projetos DIY em casa?

O HeyGen oferece controles robustos de marca, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca para uma presença consistente em todos os seus vídeos. Uma vez concluído, exporte e adapte facilmente seu conteúdo para vários canais de redes sociais, garantindo que seus vídeos de projetos DIY em casa alcancem um público mais amplo.

