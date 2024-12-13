Sim, a HeyGen garante que seus vídeos de 'design de interiores' reflitam sua visão única através de controles abrangentes de 'branding', como logotipos e cores, juntamente com uma variedade de 'Templates & cenas'. O 'redimensionamento e exportação de proporção de aspecto' também permitem que você adapte o conteúdo para qualquer plataforma.