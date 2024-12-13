Sim, o HeyGen fornece um software robusto de edição de vídeo com IA com recursos de edição dinâmica para garantir uma estrutura clara e saída de vídeo de alta qualidade. Os modelos da plataforma e o suporte de uma extensa biblioteca de mídia permitem a criação sofisticada de vídeos sem edição tradicional complexa, simplificando seus fluxos de trabalho de produção de vídeo.