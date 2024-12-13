Gerador de Vídeos de Política de Trabalho Remoto: Simplifique suas Comunicações de RH

Simplifique as comunicações internas e garanta conformidade legal. Nosso gerador usa avatares de IA para transformar políticas complexas em vídeos envolventes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo vibrante de 60 segundos direcionado a funcionários atuais e talentos em potencial para mostrar as vantagens de nossas opções de trabalho flexível e políticas abrangentes de trabalho remoto. Empregue um estilo visual e de áudio moderno e animado, incorporando transições de cena dinâmicas e mídia de estoque envolvente da biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen e uma variedade de modelos e cenas para destacar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a produtividade dos funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 30 segundos para todos os funcionários remotos e equipe de suporte de TI, detalhando protocolos de segurança essenciais e melhores práticas para proteger os ativos da empresa enquanto trabalham remotamente. O estilo visual deve ser claro e instrutivo, apresentando sobreposições de texto na tela e uma narrativa concisa gerada através do texto-para-vídeo da HeyGen, aprimorada com legendas precisas para conformidade legal e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de microaprendizagem sucinto de 15 segundos projetado para toda a equipe remota e híbrida, oferecendo um lembrete rápido sobre aspectos-chave das políticas da empresa relacionadas ao trabalho remoto, visando impacto máximo e economia de tempo. Adote uma estética dinâmica e visualmente orientada com cortes rápidos e mensagens impactantes, otimizadas para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para garantir amplo alcance e fácil consumo como um vídeo explicativo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Política de Trabalho Remoto

Crie vídeos explicativos claros e envolventes para as políticas de trabalho remoto da sua empresa sem esforço. Garanta que sua equipe compreenda e cumpra as diretrizes principais.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma biblioteca de modelos de vídeo ou use texto-para-vídeo a partir de um roteiro para começar a criar sua política de trabalho remoto. Este passo fundamental ajuda a transformar informações complexas em um vídeo explicativo acessível.
2
Step 2
Adicione Avatar de IA e Branding
Selecione um avatar de IA para apresentar sua política de trabalho remoto, proporcionando um apresentador profissional e envolvente para seu vídeo. Personalize o vídeo com o logotipo, cores e fontes da sua empresa para alinhar com sua marca para comunicações internas eficazes.
3
Step 3
Aprimore com Mídia
Integre mídia relevante da extensa biblioteca de estoque para reforçar visualmente os aspectos-chave de sua política de trabalho remoto. Adicione legendas e subtítulos para garantir clareza e acessibilidade para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo finalizado em proporções e resoluções ideais. Compartilhe sem esforço seu vídeo de políticas de trabalho remoto finalizado através de seus canais de comunicação para garantir que todos os membros da equipe estejam informados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Políticas Complexas da Empresa

.

Simplifique políticas complexas de trabalho remoto e diretrizes da empresa em vídeos de IA claros e concisos, garantindo que todos os funcionários compreendam facilmente informações críticas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de política de trabalho remoto?

O Gerador de Política de Trabalho Remoto da HeyGen, com seus avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo, permite que as organizações produzam rapidamente vídeos explicativos claros sobre políticas de trabalho remoto. Esta ferramenta inovadora garante que os funcionários compreendam políticas cruciais da empresa e promove comunicações internas sem falhas.

Quais recursos a HeyGen oferece para desenvolver vídeos envolventes de políticas de trabalho?

A HeyGen fornece uma ampla gama de Modelos de Vídeos de Políticas de Trabalho e um poderoso criador de vídeos, permitindo que as empresas criem comunicações internas envolventes sem esforço. Esses modelos ajudam a simplificar os processos de trabalho e a transmitir documentos de política complexos, economizando tempo para os departamentos de recursos humanos.

Posso personalizar os vídeos de política de trabalho remoto para alinhar com minha marca?

Absolutamente, a HeyGen garante que seus vídeos de política de trabalho remoto reflitam a identidade da sua empresa através de controles abrangentes de branding, incluindo logotipos e cores personalizados. Isso facilita a personalização de qualquer modelo de vídeo para diretrizes e valores consistentes da empresa.

Como a HeyGen auxilia na garantia de conformidade legal para políticas da empresa?

A plataforma da HeyGen ajuda as organizações a criar documentos de política claros e acessíveis em formato de vídeo, o que é crucial para a conformidade legal. Ao transformar informações complexas em vídeos explicativos fáceis de entender, a HeyGen auxilia na garantia de conformidade em todas as políticas e procedimentos da empresa.

