Criador de Vídeos de Integração Remota: Fácil Integração Virtual
Crie vídeos de boas-vindas envolventes para equipes remotas e aumente a retenção de funcionários com modelos e cenas personalizáveis.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos para equipes de RH e gerentes de contratação, mostrando as melhores práticas para uma integração eficaz de funcionários. O estilo visual deve ser moderno e limpo, utilizando modelos e cenas profissionais para demonstrar várias etapas da jornada de integração. Empregue a geração de narração da HeyGen para entregar uma mensagem clara e concisa, garantindo consistência em todos os materiais de integração virtual.
Produza um vídeo de treinamento dinâmico de 30 segundos voltado para líderes de equipe remotos, oferecendo dicas rápidas para sessões de integração virtual bem-sucedidas. O estilo visual deve ser orientado para a ação, com cortes rápidos e sobreposições de texto para destacar os principais pontos. Use o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro e legendas para garantir acessibilidade e clareza, mesmo para aqueles que assistem sem som.
Desenvolva um vídeo de boas-vindas inspirador e envolvente de 90 segundos para novos contratados, reforçando a cultura e os valores da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser cinematográfico e com a marca, incorporando filmagens de alta qualidade da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen que se alinham com a estética da empresa. O vídeo também deve considerar o redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas, tornando-o um ativo versátil para esforços de retenção de funcionários.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolva Treinamentos de Integração Abrangentes.
Produza de forma eficiente módulos de treinamento abrangentes para novos contratados remotos, garantindo entrega consistente de conhecimento e desenvolvimento de habilidades em sua equipe global.
Aumente o Engajamento de Novos Contratados.
Melhore o engajamento e a retenção de novos contratados com vídeos de integração interativos e com tecnologia de IA que cativam e informam efetivamente os funcionários remotos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar os vídeos de integração remota para novos contratados?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração envolventes especificamente projetados para equipes remotas e integração virtual. Nossos recursos com tecnologia de IA e modelos de vídeo ajudam as empresas a desenvolver experiências abrangentes de integração de funcionários que aumentam a retenção de funcionários.
Quais ferramentas a HeyGen oferece para criar vídeos de boas-vindas envolventes para novos contratados?
A HeyGen capacita você a produzir vídeos de boas-vindas personalizados e envolventes usando avatares de IA e uma ampla seleção de modelos de vídeo. Com controles de marca robustos, você pode garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua empresa para novos contratados.
Os avatares de IA da HeyGen podem ser usados para produzir vídeos de treinamento eficazes?
Absolutamente, os avatares de IA da HeyGen são ideais para produzir vídeos de treinamento impactantes e tutoriais em vídeo, permitindo uma entrega consistente e profissional. Nossos recursos com tecnologia de IA simplificam conteúdos complexos em formatos facilmente digeríveis, melhorando a experiência de aprendizado para todos os funcionários.
É fácil personalizar vídeos de integração com a marca da minha empresa na HeyGen?
Sim, a HeyGen oferece controles intuitivos de marca, permitindo que você incorpore facilmente o logotipo, as cores e as fontes da sua empresa em todos os seus vídeos de integração. Nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo facilita ainda mais o processo de personalização para uma mensagem de marca consistente.