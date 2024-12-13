Criação de Vídeos Tutoriais Remotos para Qualquer Nível de Habilidade

Crie vídeos de instruções e treinamento envolventes sem necessidade de habilidades de edição, com modelos e cenas flexíveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo vibrante de 60 segundos para integração de novos membros de equipes remotas, ilustrando os valores centrais da empresa e os procedimentos iniciais de configuração. Este vídeo precisa de visuais brilhantes e encorajadores, combinados com áudio de texto para fala claro e envolvente para dar boas-vindas e informar. Utilize os extensos Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente um vídeo de treinamento profissional e visualmente consistente, garantindo uma primeira impressão polida.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio de vídeo conciso de 30 segundos para clientes existentes, destacando as últimas atualizações de produtos ou um recurso recém-lançado. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente atraente, apresentando uma narração gerada por IA concisa para transmitir informações-chave rapidamente. Crie este vídeo diretamente a partir de um roteiro escrito usando o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo a produção rápida de visuais impressionantes e informações precisas.
Prompt de Exemplo 3
Gere uma resposta de vídeo personalizada rápida de 20 segundos para suporte ao cliente, abordando uma pergunta frequente ou demonstrando uma etapa comum de solução de problemas. A apresentação visual deve ser direta e útil, mostrando claramente a solução, acompanhada por uma narração calma e clara. Melhore o vídeo de instruções incorporando facilmente gráficos relevantes e imagens de arquivo da biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen, agilizando a criação de conteúdo para assistência rápida.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos Tutoriais Remotos

Produza facilmente vídeos tutoriais profissionais para suas equipes remotas e documentação com ferramentas intuitivas de IA, sem necessidade de habilidades de edição de vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Tutorial
Comece escrevendo ou colando seu roteiro, que pode ser aprimorado com nosso escritor de roteiro com IA para formar a base precisa do seu vídeo tutorial.
2
Step 2
Selecione Visuais e Cenas
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo e mídia de arquivo, ou faça upload de sua própria gravação de tela para guiar visualmente seu público pelos passos do tutorial.
3
Step 3
Gere Narração e Avatares de IA
Aprimore seu tutorial com narração profissional utilizando nossas vozes de texto-para-fala com IA ou integrando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu tutorial aplicando controles de marca e legendas, depois exporte facilmente em vários formatos de proporção para compartilhamento sem complicações com sua equipe remota.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Explicativos Rápidos para Redes Sociais

Crie rapidamente clipes de tutoriais curtos e compartilháveis e vídeos explicativos para plataformas de redes sociais para transmitir informações rapidamente e atrair atenção.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos criativos para qualquer pessoa?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos impressionantes, incluindo vídeos explicativos e de treinamento, sem a necessidade de habilidades avançadas de edição de vídeo. Nossa plataforma utiliza IA generativa para transformar texto em vídeos profissionais com avatares e narrações de IA, tornando a criação de vídeos criativos acessível e eficiente.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de instruções e apresentações consistentes com a marca rapidamente?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo e cenas personalizáveis para agilizar a produção de vídeos de instruções profissionais e apresentações animadas. Os usuários podem facilmente aplicar controles de marca, como logotipos e cores, e acessar uma robusta biblioteca de mídia para garantir que cada vídeo reflita a identidade única da marca.

Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para a criação de vídeos tutoriais remotos?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas de vídeo com IA, incluindo funções de texto-para-vídeo a partir de roteiro e escritor de roteiro com IA, para facilitar a criação de vídeos tutoriais remotos. Esses recursos permitem que as equipes gerem documentação em vídeo abrangente e vídeos instrucionais de forma eficiente, melhorando a produtividade e a colaboração.

Como a plataforma de IA generativa da HeyGen pode melhorar o conteúdo para vários projetos criativos?

A plataforma de IA generativa da HeyGen oferece diversas capacidades, como geração de narração por IA, criador de personagens e redimensionamento de proporção de aspecto para apoiar uma ampla gama de projetos criativos, desde respostas de vídeo personalizadas até campanhas de vídeo. Isso permite que os criadores de conteúdo produzam programas digitais envolventes e reutilizem conteúdo de vídeo de forma eficaz.

