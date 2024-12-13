Ferramenta de Vídeo de Treinamento Remoto: Aprendizado Potencializado por AI

Capacite suas equipes remotas com vídeos de treinamento de funcionários envolventes, criados sem esforço usando nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

440/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial de 60 segundos voltado para Gerentes de Produto e Redatores Técnicos, demonstrando a facilidade de criar guias de usuário passo a passo com uma ferramenta de vídeo de treinamento remoto. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e altamente informativo, apresentando capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar conteúdo automaticamente, aprimorado com legendas sincronizadas para acessibilidade e uma trilha sonora de fundo dinâmica e animada.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional conciso de 30 segundos para Proprietários de Negócios e Chefes de Departamento, destacando os benefícios de construir uma biblioteca abrangente de vídeos de treinamento para o treinamento contínuo de funcionários. A estética visual deve ser envolvente, brilhante e dinâmica, utilizando vários modelos e cenas para mostrar diferentes módulos de treinamento, aumentados com suporte de biblioteca de mídia/estoque diversificada para criar conteúdo visualmente rico.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo prático de 45 segundos para Gerentes de Operações e Líderes de Equipe, ilustrando como transformar SOPs padrão em vídeos de treinamento eficazes usando uma ferramenta de vídeo de treinamento remoto. O estilo visual e de áudio deve transmitir eficiência e clareza, focando na aplicação prática, com geração de narração calma e orientadora, e demonstrando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto sem interrupções para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona uma Ferramenta de Vídeo de Treinamento Remoto

Simplifique a integração de funcionários e o desenvolvimento de habilidades para suas equipes remotas com vídeos de treinamento envolventes, potencializados por AI.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Treinamento
Comece selecionando um modelo profissional ou construindo uma cena do zero usando nossa interface intuitiva de criação de vídeos de treinamento. Insira seu conteúdo de treinamento principal, sabendo que você pode personalizá-lo facilmente mais tarde.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de AI
Selecione entre uma ampla gama de avatares de AI para narrar seu treinamento. Isso permite respostas em vídeo personalizadas e um estilo de apresentação consistente em todo o seu conteúdo instrucional.
3
Step 3
Aplique Personalização e Legendas
Integre os controles de personalização da sua empresa, incluindo logotipos e cores específicas da marca, para garantir que toda a sua documentação em vídeo esteja alinhada com a identidade corporativa. Gere automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto e várias opções de exportação para otimizar seu vídeo para diferentes plataformas. Compartilhe facilmente seu vídeo de treinamento de funcionários finalizado com suas equipes remotas ou integre-o ao seu sistema de gestão de aprendizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos Educacionais Complexos

.

Simplifique tópicos educacionais complexos e procedimentos em conteúdo de vídeo facilmente digerível, melhorando o aprendizado e a compreensão remotos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como uma ferramenta de vídeo de treinamento remoto para empresas modernas?

HeyGen, uma plataforma líder de AI generativa, capacita empresas a criar vídeos de treinamento profissionais e documentação em vídeo abrangente rapidamente. Ele permite a produção de conteúdo envolvente para equipes remotas, simplificando a integração e o treinamento de funcionários com avatares de AI avançados e capacidades de texto-para-vídeo.

Que tipos de documentação em vídeo e guias posso criar usando o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode facilmente produzir várias formas de documentação em vídeo, incluindo guias de usuário detalhados passo a passo, uma extensa biblioteca de vídeos tutoriais e SOPs claros. Nossa plataforma integra avatares de AI e texto-para-vídeo para simplificar o processo de criação de materiais de treinamento abrangentes para funcionários.

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade?

HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento aproveitando sua avançada plataforma de AI generativa. Os usuários podem converter roteiros em vídeos profissionais com avatares de AI e narrações realistas, reduzindo significativamente o tempo de produção para tudo, desde integração até guias de usuário detalhados passo a passo.

Posso personalizar meus vídeos de treinamento criados com o HeyGen para corresponder à identidade da minha empresa?

Absolutamente! O HeyGen oferece controles extensivos de personalização, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores específicas da marca em todos os seus vídeos de treinamento. Isso garante que sua documentação em vídeo e conteúdo da biblioteca de vídeos tutoriais reflitam consistentemente a identidade profissional da sua empresa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo