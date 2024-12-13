Gerador de Vídeos de Treinamento Remoto: Crie Cursos Envolventes

Produza instantaneamente treinamentos profissionais para funcionários e guias de instruções usando Avatares AI e templates prontos para L&D.

Crie um vídeo de treinamento técnico de 1 minuto para profissionais de TI, demonstrando uma configuração de rede complexa. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com forte ênfase em gravações de tela e uma narração clara em voz AI. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para agilizar a criação de conteúdo, garantindo um treinamento técnico abrangente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de treinamento de 90 segundos para novos funcionários, abordando protocolos essenciais de segurança da empresa. Empregue um estilo visual envolvente e amigável com avatares AI diversos e infográficos integrados, complementados pela geração de narração do HeyGen para garantir uma comunicação clara. O vídeo deve aproveitar os templates prontos para L&D para implantação rápida.
Prompt de Exemplo 2
Produza um guia de 2 minutos para usuários finais, explicando o processo de configuração de um novo recurso de software. O vídeo deve adotar um estilo visual interativo e passo a passo com texto na tela, apoiado pelo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais relevantes. Garanta que legendas precisas sejam geradas para melhorar a acessibilidade e ajudar na criação de guias abrangentes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 45 segundos para capacitação de vendas para a equipe de vendas interna, apresentando um novo benefício do produto. O estilo visual precisa ser dinâmico e motivacional, com cabeças falantes entregues por avatares AI atraentes. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para adaptar facilmente o conteúdo para várias plataformas, impulsionando a capacitação de vendas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento Remoto

Crie vídeos de treinamento profissionais com Avatares AI, templates personalizáveis e ferramentas de edição poderosas, projetadas para equipes remotas.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Treinamento
Comece selecionando de uma biblioteca de templates prontos para L&D ou cole seu roteiro para gerar instantaneamente um vídeo de treinamento abrangente. Isso agiliza a configuração inicial dos seus vídeos de treinamento.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador AI
Aumente o engajamento selecionando um Avatar AI para narrar seu conteúdo. Personalize sua aparência e voz usando o gerador de voz AI para um toque personalizado, perfeito para treinamento de funcionários.
3
Step 3
Aplique Branding e Visuais
Incorpore mídia de estoque relevante ou carregue seus próprios ativos para enriquecer seu vídeo. Utilize controles de Branding para aplicar seu logotipo e cores, garantindo uma identidade de marca consistente em todo o seu projeto na plataforma de AI generativa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com Segurança
Finalize seu vídeo de treinamento remoto com legendas geradas automaticamente e exporte no formato de proporção desejado. Compartilhe seus guias de instruções e conteúdo de aprendizado concluídos com sua equipe com facilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Agilize o Treinamento Técnico e de Conformidade

Transforme informações técnicas e de conformidade complexas em guias de vídeo claros e fáceis de entender para um aprendizado eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos AI para treinamento técnico?

A plataforma de AI generativa do HeyGen permite que os usuários transformem roteiros em vídeos AI profissionais, utilizando Avatares AI realistas e um gerador de voz AI para agilizar a produção de vídeos de treinamento técnico. Essa capacidade o torna um gerador eficiente de vídeos de treinamento remoto.

Quais recursos técnicos avançados o HeyGen oferece para conteúdo de treinamento global?

O HeyGen oferece recursos avançados como legendagem automática e suporte a mais de 140 idiomas, garantindo acessibilidade abrangente para vídeos de treinamento global. Suas ferramentas de edição robustas permitem ainda mais controle preciso e personalização do seu material de treinamento remoto.

O HeyGen pode ser usado para criar guias de instruções e templates prontos para L&D?

Sim, o HeyGen oferece uma variedade de templates prontos para L&D, projetados para simplificar a criação de vídeos de treinamento envolventes para funcionários e guias de instruções passo a passo. Esta plataforma é ideal para desenvolver material de treinamento abrangente de forma rápida e eficiente.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para agilizar a criação e distribuição de vídeos?

O HeyGen melhora a colaboração em equipe com seu Editor intuitivo, permitindo a criação de conteúdo sem esforço. Recursos como compartilhamento inteligente, uma extensão de navegador e um aplicativo de desktop garantem que vídeos profissionais gerados por AI possam ser facilmente distribuídos e gerenciados por equipes remotas.

