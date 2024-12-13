Crie um vídeo de 90 segundos voltado para líderes de equipes remotas, demonstrando como gerar atualizações semanais de projetos ou guias de integração de forma eficiente. O estilo visual deve ser profissional e claro, com um tom de áudio encorajador e informativo. Destaque como os recursos "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Geração de narração" do HeyGen simplificam o processo de ser um criador de vídeos para equipes remotas, permitindo fácil colaboração à distância.

