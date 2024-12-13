Gere um vídeo dinâmico de treinamento de integração de 45 segundos para novos membros da equipe remota, utilizando os extensos "Modelos e cenas" da HeyGen para apresentar a cultura da empresa e as ferramentas essenciais. Este vídeo profissional, mas acolhedor, deve apresentar um estilo visual vibrante, acompanhado por uma trilha sonora entusiástica para garantir uma primeira impressão positiva. O público-alvo de novos contratados se beneficiará de informações claras e concisas entregues de forma eficaz.

Gerar Vídeo