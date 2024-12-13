Impulsione o Aprendizado com um Gerador de Vídeos de Treinamento para Equipes Remotas

Gere vídeos de treinamento profissional para funcionários mais rapidamente. Simplesmente transforme seus roteiros em conteúdo cativante usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Desenvolva um vídeo de integração envolvente de 60 segundos para novos membros de equipes remotas, direcionado especificamente a gerentes de RH e líderes de equipe. Este vídeo deve apresentar avatares profissionais de IA introduzindo a cultura da empresa e ferramentas essenciais, utilizando os avatares de IA e geração de narração da HeyGen para um estilo visual consistente, amigável e moderno.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um tutorial de desenvolvimento de habilidades técnicas de 90 segundos para desenvolvedores de software sobre um novo framework de codificação. O vídeo deve ter um estilo visual instrutivo e detalhado com áudio calmo e explicativo, aproveitando o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para garantir precisão e consistência, completo com legendas claras.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe uma peça de documentação interna em vídeo de 2 minutos para especialistas em L&D, explicando um novo processo de gerenciamento de projetos. Este vídeo corporativo e organizado deve incorporar elementos de marca personalizados da biblioteca de mídia, utilizando os templates e cenas da HeyGen para uma estética limpa e redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um walkthrough dinâmico de 45 segundos para uma nova ferramenta de software, direcionado a membros de departamentos específicos e novos contratados. O vídeo deve ser envolvente com uma voz energética e texto claro na tela, construído usando um template de vídeo da HeyGen e apresentando geração precisa de narração e legendas para uma experiência de aprendizado passo a passo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento para Equipes Remotas

Crie rapidamente vídeos de treinamento envolventes e consistentes para sua equipe remota com IA avançada, garantindo comunicação clara e desenvolvimento de habilidades eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Gere facilmente conteúdo de vídeo colando seu roteiro de treinamento no gerador de texto-para-vídeo. Nossa IA transformará seu texto em diálogo falado, formando a base do seu vídeo de treinamento para equipes remotas.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para conduzir sua sessão de treinamento. Combine o avatar escolhido com templates e cenas de vídeo adequados para melhorar visualmente seu conteúdo, tornando-o mais envolvente para seus alunos remotos.
3
Step 3
Aplique Branding e Acessibilidade
Adicione polimento e profissionalismo incorporando branding personalizado, como o logotipo e as cores da sua empresa. Melhore a acessibilidade para todos os membros da equipe ativando legendas automáticas, garantindo que sua mensagem seja clara.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento selecionando a proporção de aspecto apropriada e exportando-o no formato desejado. Seu vídeo de treinamento de alta qualidade e com branding está agora pronto para ser compartilhado com sua equipe remota para uma integração e desenvolvimento de habilidades eficazes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos

.

Desmembre procedimentos internos complexos, tutoriais de software ou políticas da empresa em conteúdo de vídeo facilmente digerível e envolvente para equipes remotas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade para equipes remotas?

A HeyGen atua como um poderoso "gerador de vídeos de IA", permitindo que as equipes produzam rapidamente "vídeos de treinamento de funcionários" envolventes. Suas capacidades avançadas a tornam um "criador de vídeos de treinamento para equipes remotas" ideal, garantindo "desenvolvimento de habilidades" consistente e eficaz em forças de trabalho distribuídas.

Quais recursos avançados de IA a HeyGen incorpora para gerar conteúdo de vídeo?

A HeyGen utiliza "avatares de IA" sofisticados e um robusto "gerador de texto-para-vídeo" para transformar roteiros em visuais dinâmicos. Isso inclui um "gerador de voz de IA" que produz narrações com som natural, tornando tópicos complexos fáceis de entender.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca e acelerar a produção de vídeos?

Com certeza, a HeyGen oferece uma variedade de "templates de vídeo" e controles de "branding personalizado" para garantir que todos os seus "vídeos de treinamento" estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Isso permite a criação rápida de conteúdo e "documentação em vídeo" consistente em toda a organização.

Quais recursos de acessibilidade a HeyGen oferece para vídeos de treinamento?

A HeyGen gera automaticamente "legendas" precisas para todos os vídeos, melhorando a compreensão e acessibilidade para públicos diversos. Este recurso é crucial para "vídeos de treinamento de funcionários" eficazes e ajuda a transmitir informações de forma clara.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo