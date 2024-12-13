Criador de Vídeos de Onboarding Remoto: Simplifique a Recepção de Novos Contratados

Produza facilmente vídeos de onboarding impactantes usando nossa diversa biblioteca de mídia e suporte de estoque.

Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para onboarding remoto usando os avatares de IA da HeyGen para saudar novos contratados, apresentando a equipe e a cultura da empresa em um estilo caloroso e profissional, com uma narração amigável e entusiástica e música de fundo envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo dinâmico de 60 segundos de introdução à cultura da empresa, projetado para onboarding de funcionários, aproveitando os extensos Modelos e cenas da HeyGen para representar visualmente os valores centrais com visuais inspiradores, música de fundo animada e narração clara e concisa para novos contratados.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo atraente de 30 segundos para onboarding de clientes, apresentando os principais recursos do produto, utilizando as robustas opções de personalização de vídeo da HeyGen para entregar conteúdo personalizado com um estilo visual limpo e energético e destaques de texto animado, adaptado para novos clientes.
Prompt de Exemplo 3
Simplifique o processo de aprendizado com um trecho de treinamento específico de função de 90 segundos, transformando suas instruções detalhadas em um vídeo impactante usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen, apresentado com um estilo visual informativo e estruturado e uma narração profissional para novos funcionários que necessitam de orientação específica.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Onboarding Remoto

Crie facilmente vídeos de onboarding envolventes e personalizados para seus novos contratados, garantindo uma recepção calorosa e integração perfeita em sua equipe, não importa onde estejam.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais projetados para iniciar rapidamente e eficientemente o processo de criação de vídeos de onboarding remoto.
2
Step 2
Gere Seu Roteiro
Aproveite os roteiros alimentados por IA ou cole seu próprio conteúdo para transformar instantaneamente texto em narração de vídeo envolvente, garantindo mensagens claras e consistentes.
3
Step 3
Personalize Seu Conteúdo
Enriqueça seu vídeo com conteúdo personalizado adicionando avatares de IA, mídia de sua biblioteca e controles de marca para combinar perfeitamente com a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de onboarding profissional e compartilhe facilmente o conteúdo de vídeo em várias plataformas, tornando-o acessível a todos os seus novos contratados.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e motive o público com vídeos motivacionais

.

Inspire e conecte novos membros da equipe remota criando vídeos personalizados e impactantes que transmitam a cultura e a visão da empresa.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de onboarding remoto envolventes?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos impactantes para onboarding virtual usando um avançado gerador de vídeos de IA. Transforme facilmente texto em vídeo a partir de um roteiro, melhorando a comunicação para novos contratados com visuais dinâmicos e mensagens claras. Isso faz da HeyGen um excelente criador de vídeos de onboarding remoto.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para vídeos de onboarding da HeyGen?

A HeyGen oferece extensa personalização de vídeo para garantir que seus vídeos de onboarding se alinhem perfeitamente com sua marca. Você pode selecionar entre vários modelos de vídeo e cenas, incorporar avatares de IA e aplicar seus controles de marca específicos, como logotipos e cores. Isso permite que você crie conteúdo personalizado sem esforço.

A HeyGen pode gerar conteúdo personalizado para diversos novos contratados?

Sim, a HeyGen se destaca na criação de conteúdo personalizado adaptado para diversos novos contratados através de suas avançadas capacidades de IA. Utilize avatares de IA e personalize seus vídeos para abordar funções ou departamentos específicos, garantindo que cada funcionário receba vídeos de onboarding relevantes e envolventes.

Como a HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos para onboarding de funcionários?

A HeyGen simplifica o onboarding de funcionários fornecendo ferramentas intuitivas que eliminam a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo. Com recursos como geração de narração, legendas automáticas e uma rica biblioteca de mídia, você pode criar vídeos profissionais sem esforço. Isso faz da HeyGen um poderoso criador de vídeos explicativos.

