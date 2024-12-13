Gerador de Integração Remota: Desenhe Jornadas Envolventes

Economize tempo criando integrações personalizadas para novos contratados com avatares de IA personalizados, aumentando o engajamento dos funcionários.

Gere um vídeo de 45 segundos para novos contratados que estão se juntando a uma equipe remota, apresentando um avatar de IA que oferece uma recepção amigável e descreve os passos iniciais de sua jornada de integração remota. O estilo visual deve ser profissional e acolhedor, complementado por uma narração encorajadora e clara, fazendo com que o novo contratado se sinta integrado desde o primeiro dia.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrutivo de 60 segundos voltado para gerentes de RH e líderes de equipe, demonstrando como um Gerador de Lista de Verificação de Integração Remota pode economizar tempo significativamente. Este vídeo deve apresentar visuais nítidos em estilo infográfico e uma voz confiante e explicativa, transmitindo efetivamente a facilidade de gerar listas de verificação personalizadas usando a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 30 segundos para potenciais clientes, ilustrando como planos personalizados são fundamentais para aumentar o engajamento dos funcionários desde o primeiro dia. O estilo visual deve ser envolvente e dinâmico, mostrando opções personalizáveis, acompanhado por uma voz entusiástica e clara, enfatizando o benefício de usar modelos e cenas pré-desenhados para criação rápida.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de integração de 40 segundos especificamente para novos contratados, projetado para apresentá-los efetivamente à cultura da empresa. Este vídeo deve apresentar visuais calorosos e convidativos, utilizando a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para retratar cenários diversos e relacionáveis, acompanhado por uma narração ligeiramente informal, mas profissional, que representa autenticamente o ethos da empresa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Integração Remota

Simplifique seu processo de integração e aumente o engajamento de novos contratados criando vídeos de integração totalmente personalizados e profissionais com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Projeto de Integração
Comece selecionando um modelo pré-desenhado ou construa seu vídeo de integração remota do zero para novos contratados, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen.
2
Step 2
Insira Seu Roteiro de Integração
Transforme facilmente seu conteúdo escrito em discurso envolvente usando o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro, criando um plano personalizado para seus novos membros da equipe.
3
Step 3
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça seu vídeo com avatares de IA realistas que transmitem sua mensagem, tornando sua integração remota mais envolvente e relacionável para novos contratados.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Integração
Seu vídeo de integração profissional está pronto! Utilize o redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para várias plataformas e compartilhá-lo sem problemas com novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura da Empresa Remotamente

.

Desenvolva mensagens de boas-vindas inspiradoras e vídeos de construção de cultura usando IA, fazendo com que novos funcionários remotos se sintam conectados e motivados desde o primeiro dia.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um gerador de integração remota com IA?

A HeyGen capacita gerentes de RH a criar vídeos de integração remota envolventes usando suas capacidades avançadas de IA. Gere facilmente planos personalizados para novos contratados com avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro, economizando tempo significativo no processo de integração.

O que torna a HeyGen uma solução eficaz para a criação de vídeos de integração?

A HeyGen oferece uma plataforma abrangente para criar vídeos de integração atraentes que aumentam o engajamento dos funcionários e imergem os novos contratados na cultura da sua empresa. Com modelos personalizáveis, avatares de IA e geração de narração sem interrupções, você pode criar conteúdo profissional e de marca rapidamente.

A HeyGen pode ajudar gerentes de RH a criar planos de integração personalizados?

Absolutamente! A HeyGen permite que gerentes de RH desenhem planos totalmente personalizáveis para integração remota. Utilize os recursos da HeyGen, como modelos e ferramentas baseadas em IA, para gerar uma lista de verificação de integração remota interativa que atenda às necessidades específicas de cada novo contratado, melhorando sua experiência.

Como a HeyGen ajuda as equipes de RH a economizar tempo na produção de vídeos de integração?

A HeyGen reduz drasticamente o tempo gasto na criação de conteúdo de integração através de sua plataforma de Geração de Vídeo de ponta a ponta. Gerentes de RH podem transformar texto em vídeo de forma eficiente a partir de roteiro usando avatares de IA e modelos pré-construídos, agilizando todo o processo para economizar tempo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo