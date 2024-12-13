Gerador de Integração Remota: Desenhe Jornadas Envolventes
Economize tempo criando integrações personalizadas para novos contratados com avatares de IA personalizados, aumentando o engajamento dos funcionários.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo instrutivo de 60 segundos voltado para gerentes de RH e líderes de equipe, demonstrando como um Gerador de Lista de Verificação de Integração Remota pode economizar tempo significativamente. Este vídeo deve apresentar visuais nítidos em estilo infográfico e uma voz confiante e explicativa, transmitindo efetivamente a facilidade de gerar listas de verificação personalizadas usando a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro.
Produza um vídeo promocional de 30 segundos para potenciais clientes, ilustrando como planos personalizados são fundamentais para aumentar o engajamento dos funcionários desde o primeiro dia. O estilo visual deve ser envolvente e dinâmico, mostrando opções personalizáveis, acompanhado por uma voz entusiástica e clara, enfatizando o benefício de usar modelos e cenas pré-desenhados para criação rápida.
Desenvolva um vídeo de integração de 40 segundos especificamente para novos contratados, projetado para apresentá-los efetivamente à cultura da empresa. Este vídeo deve apresentar visuais calorosos e convidativos, utilizando a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para retratar cenários diversos e relacionáveis, acompanhado por uma narração ligeiramente informal, mas profissional, que representa autenticamente o ethos da empresa.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Treinamento de Integração Remota.
Utilize IA para criar vídeos de integração dinâmicos que aumentam significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento dos novos contratados.
Escale a Criação de Conteúdo de Integração.
Gere módulos e recursos de integração abrangentes de forma eficiente, garantindo treinamento consistente e acessível para todos os novos contratados remotos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode servir como um gerador de integração remota com IA?
A HeyGen capacita gerentes de RH a criar vídeos de integração remota envolventes usando suas capacidades avançadas de IA. Gere facilmente planos personalizados para novos contratados com avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro, economizando tempo significativo no processo de integração.
O que torna a HeyGen uma solução eficaz para a criação de vídeos de integração?
A HeyGen oferece uma plataforma abrangente para criar vídeos de integração atraentes que aumentam o engajamento dos funcionários e imergem os novos contratados na cultura da sua empresa. Com modelos personalizáveis, avatares de IA e geração de narração sem interrupções, você pode criar conteúdo profissional e de marca rapidamente.
A HeyGen pode ajudar gerentes de RH a criar planos de integração personalizados?
Absolutamente! A HeyGen permite que gerentes de RH desenhem planos totalmente personalizáveis para integração remota. Utilize os recursos da HeyGen, como modelos e ferramentas baseadas em IA, para gerar uma lista de verificação de integração remota interativa que atenda às necessidades específicas de cada novo contratado, melhorando sua experiência.
Como a HeyGen ajuda as equipes de RH a economizar tempo na produção de vídeos de integração?
A HeyGen reduz drasticamente o tempo gasto na criação de conteúdo de integração através de sua plataforma de Geração de Vídeo de ponta a ponta. Gerentes de RH podem transformar texto em vídeo de forma eficiente a partir de roteiro usando avatares de IA e modelos pré-construídos, agilizando todo o processo para economizar tempo.