Crie um vídeo de atualização de produto de 45 segundos para gerentes de projeto em um ambiente de colaboração remota, destacando os avanços recentes em nosso software de gravação de vídeo remoto. Empregue um estilo visual dinâmico e envolvente com cortes rápidos mostrando novos recursos, complementado por música de fundo animada e uma voz amigável de IA. Certifique-se de que o vídeo utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para criação rápida de conteúdo e inclua legendas para acessibilidade.
Desenvolva um vídeo de integração de 2 minutos para novos contratados que se juntam a equipes de desenvolvimento remoto, explicando os processos principais de fluxo de trabalho. O vídeo deve ter um estilo visual amigável e passo a passo, incorporando gravações de tela de ferramentas de desenvolvimento e guiado por uma narração clara e instrutiva de IA. Aproveite os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para manter a consistência da marca e gerar de forma eficiente conteúdo de vídeo instrucional de alta qualidade usando suas capacidades de criador de vídeo de IA.
Produza um vídeo de marketing de 60 segundos voltado para clientes potenciais que buscam soluções robustas de desenvolvimento remoto. O estilo visual e de áudio deve ser polido e visualmente atraente, apresentando gráficos modernos e filmagens profissionais de banco de imagens, uma trilha sonora impactante e uma narração convincente de IA. Mostre como a HeyGen permite a criação de vídeos profissionais com redimensionamento de proporção de aspecto flexível e exportações para várias plataformas.
Como Funciona o Criador de Vídeos de Desenvolvimento Remoto

Produza de forma eficiente vídeos de alta qualidade para seus projetos de desenvolvimento remoto e equipes criativas com ferramentas de criação de vídeo alimentadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nossa plataforma aproveita as capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar instantaneamente cenas de vídeo com base no seu conteúdo, estabelecendo a base para seu projeto.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA Envolventes
Dê vida ao seu roteiro selecionando e personalizando avatares de IA que representem sua marca ou mensagem. Esses avatares entregarão sua narração, tornando seu vídeo altamente envolvente.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Garanta a consistência da marca aplicando facilmente seus controles de branding personalizados (logotipo, cores). Integre sua identidade visual específica ao longo do vídeo para um visual polido e profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Antes de exportar, garanta o máximo alcance e acessibilidade adicionando legendas automáticas. Uma vez pronto, exporte sem esforço seu vídeo profissional para implantação em todas as suas plataformas desejadas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais com IA?

A plataforma da HeyGen, alimentada por IA, permite que os usuários gerem vídeos profissionais sem esforço, aproveitando avatares de IA avançados e convertendo texto em vídeo diretamente de roteiros, simplificando significativamente todo o fluxo de trabalho de criação de vídeo.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para a saída de vídeo?

A HeyGen oferece extensos controles de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, além de modelos personalizáveis. Os usuários também podem utilizar o redimensionamento flexível de proporção de aspecto e exportar seus vídeos de alta qualidade em resolução 4K, garantindo um produto final polido.

A HeyGen pode melhorar a colaboração remota para equipes criativas?

Sim, a HeyGen apoia a colaboração remota para equipes criativas, fornecendo recursos como narrações de IA e legendas/legendas automáticas. Isso garante comunicação clara e produção de vídeo eficiente, permitindo que as equipes trabalhem juntas de forma harmoniosa de qualquer lugar.

Qual é o processo técnico que a HeyGen usa para a geração de vídeo a partir de roteiro?

A HeyGen emprega tecnologia sofisticada de texto-para-vídeo a partir de roteiro, gerando automaticamente conteúdo de vídeo envolvente. Isso inclui a integração perfeita de avatares de IA e o aproveitamento da geração de narração integrada para uma experiência de geração de vídeo suave e completa.

