Transforme suas mensagens em lembretes de vídeo envolventes sem esforço usando nosso recurso avançado de Texto-para-vídeo a partir de script.

Crie um vídeo convite cativante de 30 segundos para uma ocasião especial, servindo como um vídeo de save the date que garante que os convidados lembrem do evento com entusiasmo. Utilize os avatares de IA da HeyGen para entregar mensagens personalizadas, adicionando um toque único e memorável. O estilo visual deve ser elegante e comemorativo, com iluminação suave e uma paleta de cores quentes, complementado por uma música de fundo melódica e animada para evocar alegria e expectativa entre amigos e familiares.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo lembrete personalizado de 45 segundos para renovação de serviço, direcionado a clientes existentes para aumentar a retenção. O vídeo deve ter um estilo visual profissional e confiável, empregando gráficos limpos e branding claro. Aproveite a capacidade de texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen para gerar explicações concisas dos benefícios de forma eficiente, garantindo que cada mensagem seja transmitida de forma eficaz, enquanto legendas proeminentes garantem acessibilidade e compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo curto inspirador de 20 segundos voltado para indivíduos trabalhando em hábitos pessoais, fornecendo um lembrete motivacional diário para manter o foco. O estilo visual deve ser vibrante e encorajador, incorporando animações dinâmicas e imagens brilhantes e positivas do suporte de mídia/banco de imagens da HeyGen. Uma trilha sonora energética e animada, possivelmente com uma citação inspiradora entregue via geração de narração, servirá para revigorar e empoderar o público, tornando o lembrete diário uma ferramenta poderosa para autoaperfeiçoamento.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma montagem de vídeo dinâmica de 60 segundos em grupo que ajude amigos e familiares a lembrar momentos compartilhados preciosos, perfeita para plataformas de mídia social. O estilo visual deve ser divertido, acelerado e comovente, combinando vários clipes e fotos com transições suaves e gráficos lúdicos. Empregue o recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para otimizar o vídeo para diferentes canais sociais, garantindo máximo engajamento e permitindo que todos revivam suas memórias favoritas de forma perfeita com uma narração opcional envolvente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Lembrete

Crie lembretes de vídeo impactantes e envolventes sem esforço, garantindo que sua mensagem se destaque e seja lembrada.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo e cenas pré-desenhados para iniciar seu vídeo de lembrete. Isso fornece uma base profissional, economizando tempo e esforço.
2
Step 2
Adicione Sua Mensagem
Insira facilmente sua mensagem de lembrete. Nossa plataforma utiliza Texto-para-vídeo a partir de script para gerar uma narração clara e impactante diretamente do seu conteúdo escrito.
3
Step 3
Adicione Visuais Envolventes
Enriqueça seu vídeo com imagens atraentes. Adicione fotos e clipes de vídeo relevantes de nossa extensa biblioteca de mídia/suporte de banco de imagens para reforçar visualmente seu lembrete e capturar a atenção.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Quando seu vídeo de lembrete estiver perfeito, exporte-o usando opções flexíveis de redimensionamento de proporção e exportação. Compartilhe-o em várias plataformas para garantir que sua mensagem oportuna alcance seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Ação com Lembretes Motivacionais

Crie lembretes de vídeo motivacionais para inspirar o público, encorajar a ação e manter o impulso pessoal ou profissional.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar a criatividade em vídeos com avatares de IA?

A HeyGen eleva seus projetos de vídeo permitindo que você crie e use avatares de IA realistas que entregam mensagens de vídeo personalizadas. Esses avatares de IA avançados podem evocar emoções de forma eficaz e melhorar o engajamento, tornando seu conteúdo mais impactante e memorável.

Quais modelos criativos a HeyGen oferece para ocasiões especiais?

A HeyGen oferece uma variedade diversificada de modelos de vídeo e cenas perfeitos para várias ocasiões especiais, desde convites em vídeo até montagens de vídeo em grupo emocionantes. Esses modelos simplificam a criação de presentes significativos e vídeos surpresa, não exigindo habilidades avançadas de edição para produzir resultados impressionantes.

Posso adicionar mídia e animações personalizadas aos meus vídeos da HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen permite que você personalize totalmente seus vídeos adicionando suas próprias imagens, GIFs e músicas, além de uma robusta biblioteca de mídia. Você também pode incorporar animações de texto dinâmicas e vários efeitos visuais para garantir que sua mensagem se destaque de forma criativa.

Como a HeyGen simplifica mensagens de vídeo convincentes?

A HeyGen simplifica a criação de mensagens de vídeo poderosas através de sua funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de script e geração de narração de alta qualidade. Você pode facilmente adicionar legendas para garantir acessibilidade e clareza, tornando sua criação de vídeo nativa de prompt eficiente e altamente envolvente.

