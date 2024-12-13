Vídeo de Anúncio de Remarketing: Aumente Suas Conversões Hoje

Otimize sua campanha de remarketing com vídeos criativos de alta conversão. Aumente as conversões e envolva segmentos de audiência personalizados usando o texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.

445/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um tutorial em vídeo de 60 segundos para profissionais de marketing digital e e-commerce, demonstrando 'como criar' anúncios básicos de retargeting no YouTube. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, passo a passo, com gravações de tela e uma voz calma e autoritária, utilizando os avatares realistas de AI da HeyGen para guiar o espectador pelo processo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo criativo conciso de 30 segundos para equipes de marketing e agências, mostrando exemplos dinâmicos de campanhas de remarketing envolventes voltadas para visitantes anteriores do site. Este prompt requer um estilo visual rápido e rico, com música moderna e uma voz energética, aproveitando os diversos modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma peça analítica de 45 segundos para profissionais de marketing avançados e analistas de dados, focando em estratégias para 'otimizar' segmentos de audiência para máximo desempenho em remarketing. O vídeo deve empregar um estilo visual sofisticado com visualizações de dados e gráficos, complementado por uma narração perspicaz e articulada gerada sem esforço usando o recurso de geração de narração da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Vídeo de Anúncio de Remarketing

Aprenda a criar anúncios de remarketing em vídeo impactantes que reengajam visitantes anteriores e impulsionam conversões, aproveitando ferramentas poderosas para campanhas eficazes.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Criativo Envolvente
Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para gerar rapidamente um vídeo criativo envolvente que capture a atenção e transmita sua mensagem de forma eficaz ao seu público-alvo.
2
Step 2
Selecione Seu Público-Alvo e Plataforma
Exporte seu vídeo usando o recurso de Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, garantindo que ele esteja perfeitamente dimensionado para a plataforma de anúncio escolhida, alcançando efetivamente seu público personalizado de visitantes anteriores.
3
Step 3
Aplique Branding e Objetivo da Campanha
Utilize os controles de Branding da HeyGen (logotipo, cores) para manter uma forte consistência de marca dentro do seu vídeo, alinhando-o com o objetivo geral da sua campanha de remarketing para máximo impacto.
4
Step 4
Faça o Upload e Melhore o Desempenho
Faça o upload do seu vídeo concluído para a plataforma de anúncio escolhida. Considere adicionar Legendas da HeyGen para melhorar o engajamento do espectador e otimizar seu anúncio para melhores conversões.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Aproveite vídeos de AI para destacar o sucesso do cliente, construindo confiança e incentivando conversões em campanhas de remarketing.

background image

Perguntas Frequentes

Como posso criar eficientemente um vídeo de anúncio de remarketing de alta qualidade?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos criativos envolventes para sua campanha de remarketing. Com avatares de AI e texto-para-vídeo a partir de um roteiro, você pode rapidamente produzir conteúdo polido para seus segmentos de audiência, agilizando seus esforços de publicidade em vídeo.

Qual é a melhor maneira de otimizar o conteúdo de vídeo para anúncios de retargeting no YouTube?

A HeyGen permite que você otimize sua publicidade em vídeo fornecendo redimensionamento de proporção de aspecto e controles de branding personalizados. Isso garante que seu vídeo criativo esteja perfeitamente adequado para plataformas como o YouTube e alinhado com seu objetivo geral de campanha para impulsionar conversões.

A HeyGen pode ajudar a melhorar as conversões das minhas campanhas de retargeting em vídeo?

Absolutamente. Ao criar conteúdo de vídeo atraente e personalizado com a HeyGen, você pode reengajar visitantes do site e aumentar as conversões. Nossa ferramenta ajuda você a produzir vídeos de anúncio de remarketing eficazes que ressoam com seu público personalizado.

Como a HeyGen garante a consistência da marca na publicidade em vídeo?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, incluindo logotipos e cores personalizados, para manter uma identidade de marca consistente em todos os seus esforços de publicidade em vídeo. Você também pode adicionar geração de narração profissional e legendas para uma campanha de remarketing polida e específica da marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo