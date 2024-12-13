Gerador de Vídeos de Treinamento de Notas de Lançamento: Atualize Sua Equipe Rapidamente

Automatize vídeos de atualização de produtos e entregue treinamentos claros com avatares de IA para uma comunicação de equipe envolvente e eficiente.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo informativo de 45 segundos sobre notas de lançamento, projetado para usuários existentes que precisam de uma visão geral rápida das melhorias recentes da plataforma. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando uma narração calma e instrutiva, e utilizando os diversos Modelos e Cenas do HeyGen para estruturar a informação de forma clara. Este vídeo demonstrará o poder de um gerador de vídeos de treinamento de notas de lançamento ao explicar rapidamente mudanças complexas através de dicas visuais e narração fácil de entender.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional conciso de 30 segundos voltado para potenciais clientes B2B, destacando a eficiência na criação de anúncios de novos recursos. O estilo visual deve ser dinâmico, com transições rápidas e música corporativa animada, garantindo que todas as informações-chave sejam apresentadas claramente com Legendas automáticas geradas. Isso demonstra como o HeyGen simplifica a comunicação de atualizações de produtos, enfatizando efetivamente a proposta de valor para um público profissional.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo instrutivo criativo de 90 segundos para gerentes de produto, demonstrando como personalizar notas de lançamento de produtos para diferentes públicos. O estilo visual deve ser envolvente e ilustrativo, com um narrador amigável e acessível e música de fundo personalizada. Aproveite a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para aprimorar as explicações visuais e utilize o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para adaptar o vídeo a diferentes plataformas, garantindo ampla acessibilidade e impacto para informações de produtos personalizadas.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Notas de Lançamento

Transforme rapidamente suas notas de lançamento de produtos em vídeos de treinamento envolventes com IA, tornando as atualizações de produtos claras e fáceis de entender para seu público.

1
Step 1
Cole Seu Conteúdo
Comece colando seu roteiro ou informações do produto no gerador. Nossa plataforma usa capacidades avançadas de Texto para Vídeo para converter instantaneamente seu conteúdo em um rascunho do seu vídeo de treinamento de notas de lançamento.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Melhore seu vídeo selecionando um avatar de IA para apresentar suas atualizações, dando ao seu vídeo um apresentador profissional e envolvente.
3
Step 3
Gere Narração
Utilize nosso recurso de geração de narração para adicionar uma narração com som natural em vários idiomas, garantindo que sua mensagem seja ouvida globalmente.
4
Step 4
Personalize e Exporte
Personalize seu vídeo de treinamento com controles de branding e, em seguida, exporte-o facilmente em vários formatos de proporção, garantindo que seus vídeos de atualização de produtos sejam otimizados para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Rapidamente Vídeos de Atualização de Produtos Envolventes

Transforme instantaneamente notas de lançamento chave em clipes de vídeo curtos e atraentes, perfeitos para anúncios em redes sociais e rápidas atualizações de produtos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de atualização de produtos envolventes com um toque criativo?

O HeyGen capacita você a transformar suas notas de lançamento de produtos em vídeos de atualização dinâmicos usando avatares de IA e uma ampla gama de modelos e cenas personalizáveis. Você pode gerar conteúdo de vídeo atraente sem esforço, aumentando o engajamento do público com novos recursos através de uma apresentação criativa e profissional.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de treinamento eficaz para novos recursos?

Como um dos principais criadores de vídeos de treinamento, o HeyGen permite que você produza facilmente vídeos de treinamento de alta qualidade convertendo texto em vídeo a partir de roteiros. Utilize avatares de IA e geração de narração contínua para explicar atualizações complexas de produtos de forma clara e profissional, tornando seus vídeos de treinamento mais impactantes.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de notas de lançamento de produtos no HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece extensos controles de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, para personalizar perfeitamente os vídeos de notas de lançamento de produtos. Escolha entre diversos modelos e cenas para garantir que suas atualizações de produtos estejam alinhadas com a identidade da sua marca e se destaquem.

O HeyGen automatiza a criação de vídeos de notas de lançamento de produtos?

Sim, o HeyGen funciona como um Gerador de Notas de Lançamento de Produtos por IA, simplificando todo o processo de criação de vídeos através de suas capacidades de automação. Nossa funcionalidade de IA, incluindo texto para vídeo e geração de narração, automatiza a transformação de suas notas de lançamento em vídeos profissionais, economizando tempo e esforço significativos.

