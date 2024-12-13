Sim, o HeyGen funciona como um Gerador de Notas de Lançamento de Produtos por IA, simplificando todo o processo de criação de vídeos através de suas capacidades de automação. Nossa funcionalidade de IA, incluindo texto para vídeo e geração de narração, automatiza a transformação de suas notas de lançamento em vídeos profissionais, economizando tempo e esforço significativos.