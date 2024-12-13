Criador de Vídeos de Notas de Lançamento: Simplifique Atualizações de Produto

Eleve suas atualizações de produto com avatares de IA dinâmicos, tornando recursos complexos fáceis de entender e envolventes para seu público.

Produza um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a Gerentes de Produto, utilizando um estilo visual limpo e profissional e uma narração amigável, para apresentar um novo recurso significativo. O vídeo deve aproveitar a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar rapidamente uma atualização escrita em um anúncio polido de "criador de vídeos de notas de lançamento", destacando seus principais benefícios.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de atualização de 90 segundos para usuários existentes, empregando um estilo visual moderno e envolvente com uma voz animada e entusiástica, para detalhar as recentes "atualizações de produto". Utilize um "avatar de IA" do HeyGen para apresentar essas melhorias, tornando o anúncio mais pessoal e visualmente atraente, enquanto comunica de forma eficiente o valor das novas funcionalidades.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um "vídeo explicativo" de 1 minuto para potenciais novos usuários, apresentando uma estética visual nítida e uma "geração de narração" clara e sintetizada. Este vídeo deve mostrar o processo de criação de um anúncio rápido de produto, demonstrando a facilidade de uso da plataforma e sua capacidade de produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade sem edição complexa, focando na velocidade e clareza da mensagem.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um anúncio direto de 45 segundos para Desenvolvedores e Usuários Técnicos, usando um estilo visual técnico e claro com texto na tela reforçando os pontos principais, para introduzir "novos recursos" críticos. Certifique-se de que o vídeo incorpore "legendas" do HeyGen para ajudar na compreensão dos detalhes técnicos, tornando a informação complexa acessível e enfatizando as aplicações práticas das últimas melhorias.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Notas de Lançamento

Transforme facilmente suas atualizações de produto em vídeos explicativos envolventes com IA. Comunique rapidamente novos recursos ao seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Notas de Lançamento
Comece inserindo suas atualizações de produto. Nossa ferramenta com tecnologia de IA converterá seu texto em um roteiro de vídeo dinâmico, atuando como seu Gerador de Notas de Lançamento de Produto com IA pessoal.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Dê vida às suas notas de lançamento selecionando um avatar de IA para apresentar suas atualizações. Isso adiciona um toque humano aos seus novos recursos, tornando-os mais relacionáveis.
3
Step 3
Aplique Controles de Branding
Aplique seus controles de Branding únicos, incluindo logotipos e esquemas de cores, para manter a consistência da marca ao longo do seu vídeo de atualização de produto. Isso reforça sua identidade de marca a cada lançamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo explicativo e facilmente Exporte e compartilhe-o em todas as suas plataformas desejadas. Isso garante que suas atualizações de produto alcancem seu público de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Cursos de Atualização de Produto

.

Construa facilmente módulos de aprendizado abrangentes e tutoriais para atualizações recentes de produtos, melhorando a proficiência do usuário globalmente.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de notas de lançamento?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar texto em conteúdo de vídeo atraente, servindo como um Gerador de Notas de Lançamento de Produto com IA inteligente. Basta inserir suas atualizações de produto, e nossa ferramenta com tecnologia de IA gera vídeos explicativos profissionais com avatares de IA realistas e geração de narração de alta qualidade.

Quais controles de branding o HeyGen oferece para vídeos de atualização de produto?

O HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores personalizadas e elementos visuais únicos em seus vídeos de atualização de produto. Utilize nossos Modelos e cenas personalizáveis para manter uma identidade de marca consistente em todos os seus anúncios de novos recursos.

O HeyGen pode adicionar automaticamente legendas e subtítulos aos vídeos?

Sim, o HeyGen gera automaticamente legendas e subtítulos precisos para todos os seus vídeos de notas de lançamento, aumentando a acessibilidade e o engajamento. Este recurso garante que suas atualizações de produto sejam claras e alcancem um público mais amplo de forma eficaz.

Com que rapidez posso gerar um vídeo explicativo para novos recursos usando o HeyGen?

O HeyGen acelera significativamente a produção de vídeos explicativos para novos recursos através de sua funcionalidade de texto para vídeo e Modelos e cenas pré-desenhados. Você pode converter rapidamente seu roteiro em um vídeo profissional, pronto para ser publicado e compartilhado com seu público em minutos.

