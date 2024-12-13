Produza um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a Gerentes de Produto, utilizando um estilo visual limpo e profissional e uma narração amigável, para apresentar um novo recurso significativo. O vídeo deve aproveitar a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar rapidamente uma atualização escrita em um anúncio polido de "criador de vídeos de notas de lançamento", destacando seus principais benefícios.

Gerar Vídeo