Desenvolva um vídeo de 1 minuto explicando uma atualização regulatória complexa para stakeholders internos, direcionado a oficiais de conformidade e equipes jurídicas. O estilo visual deve ser profissional e utilizar infográficos na tela para simplificar os dados, complementado por uma narração autoritária, mas clara. Os avatares de AI da HeyGen devem apresentar as informações principais, garantindo um apresentador consistente e envolvente ao longo do vídeo, tornando-o um relatório regulatório eficaz.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos projetado para todos os novos funcionários, focando nas regulamentações de privacidade de dados. Este vídeo precisa de um estilo visual envolvente e moderno com elementos animados e um tom de áudio amigável e informativo. Utilize os modelos de vídeo personalizáveis da HeyGen para agilizar a produção e garantir que todos os pontos críticos sejam reforçados com legendas claras.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 45 segundos para departamentos de RH resumindo as recentes mudanças de política sobre trabalho remoto. A estética visual deve ser dinâmica e limpa, espelhando a marca corporativa, com uma trilha de áudio concisa e animada para manter o engajamento. Aproveite a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar rapidamente resumos de políticas escritas em um formato de vídeo digerível.
Prompt de Exemplo 3
Gere uma peça de comunicação externa de 2 minutos destacando o compromisso de uma empresa com práticas seguras de manuseio de dados, direcionada a clientes potenciais e relações públicas. O vídeo deve ter um estilo visual polido e profissional, incorporando imagens de suporte de alta qualidade, juntamente com uma narração confiante e confiável. Este vídeo de conteúdo de AI em conformidade deve comunicar efetivamente as medidas técnicas de segurança usando a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para aumentar o apelo visual.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Relatórios Regulatórios

Transforme facilmente relatórios regulatórios complexos em geradores de vídeo de AI envolventes e em conformidade para simplificar a comunicação e melhorar a compreensão em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando o conteúdo do seu relatório regulatório em um roteiro claro e conciso. Utilize o recurso de texto para vídeo para estabelecer a base para seus vídeos de conteúdo de AI em conformidade, garantindo precisão desde o início.
2
Step 2
Selecione Visuais e Branding
Escolha a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo personalizáveis e integre avatares de AI para representar visualmente suas informações. Aplique seus controles de marca, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência e o profissionalismo no seu criador de vídeos de relatórios regulatórios.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais e Legendas
Melhore a acessibilidade e a clareza com geração de narrações profissionais e legendas automáticas. Esses recursos garantem que sua mensagem seja entregue de forma eficaz e compreendida por todos os espectadores, um aspecto chave dos vídeos de treinamento de conformidade.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Seu vídeo polido, gerado por AI, está agora pronto para ser distribuído de forma segura, comunicando efetivamente informações regulatórias críticas.

Casos de Uso

Esclareça Regulamentações Complexas

Transforme relatórios regulatórios intrincados e resumos de políticas em vídeos gerados por AI facilmente digeríveis, melhorando a clareza e a compreensão.

Perguntas Frequentes

Como os avatares de AI da HeyGen melhoram a produção de vídeos?

A HeyGen utiliza avatares de AI avançados para converter roteiros de texto em vídeos envolventes, simplificando seu processo de criação de conteúdo. Esses avatares de AI realistas são fundamentais para gerar vídeos de conteúdo de AI profissionais e em conformidade de forma eficiente.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para vídeos de conteúdo de AI em conformidade?

A HeyGen fornece controles de marca robustos, geração de legendas e manuseio seguro de dados para garantir que seus vídeos de conteúdo de AI em conformidade atendam aos padrões da indústria. Suas capacidades de edição de vídeo com AI permitem ajustes precisos e resultados profissionais.

A HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de conformidade?

Com certeza, a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de conformidade através de modelos de vídeo personalizáveis e um editor intuitivo de arrastar e soltar. Você pode facilmente produzir resumos de políticas envolventes e materiais de treinamento sem habilidades complexas de edição de vídeo.

A HeyGen suporta conteúdo multilíngue e narrações profissionais?

Sim, a HeyGen oferece suporte multilíngue extenso e geração de narrações profissionais, permitindo que você crie conteúdo impactante para públicos diversos. Isso garante que seus vídeos de relatórios regulatórios e outras comunicações sejam acessíveis globalmente.

