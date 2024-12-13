Criador de Vídeos de Prioridades Regulatórias: Simplifique o Treinamento de Conformidade

Crie facilmente vídeos de treinamento de conformidade envolventes que atendam aos requisitos regulatórios, aproveitando avatares de IA avançados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de microaprendizagem de 60 segundos direcionado a novos contratados e equipes de vendas, explicando preocupações essenciais de conformidade como o GDPR. O vídeo deve adotar um estilo visual amigável e baseado em infográficos, com uma voz clara e concisa, fazendo bom uso dos Modelos e cenas da HeyGen para desenvolvimento rápido e Legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Para departamentos de RH e especialistas em L&D, considere produzir um vídeo promocional conciso de 30 segundos que mostre a eficiência da gestão moderna de conformidade através de vídeos de treinamento envolventes. Este vídeo deve empregar uma estética moderna e profissional com uma narração autoritária, mas encorajadora, aproveitando habilmente os recursos de Texto para vídeo a partir de roteiro e Geração de narração da HeyGen para agilizar a criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de 50 segundos para parceiros externos e partes interessadas, simplificando requisitos regulatórios complexos dentro de um quadro legal específico. O estilo visual e de áudio deve ser calmante e explicativo, usando metáforas visuais e filmagens profissionais de arquivo da biblioteca de Mídia/apoio de estoque da HeyGen, com ênfase na clareza alcançada pelo redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Prioridades Regulatórias

Transforme rapidamente requisitos regulatórios complexos em conteúdo de vídeo envolvente e em conformidade com nossa plataforma impulsionada por IA, agilizando seu treinamento de conformidade.

Step 1
Crie Seu Vídeo de Treinamento de Conformidade
Comece colando seu conteúdo regulatório no editor de roteiro ou selecionando de nossa diversa biblioteca de modelos prontos para uso para iniciar seu projeto.
Step 2
Selecione Seus Avatares de IA
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade de avatares de IA realistas para apresentar seus conceitos regulatórios-chave, garantindo que seus vídeos sejam profissionais e relacionáveis.
Step 3
Adicione Narração e Legendas
Gere narrações com som natural para seus vídeos de treinamento de conformidade e adicione facilmente legendas para garantir que seu conteúdo seja acessível e claro para todos os espectadores.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize o conteúdo do seu vídeo escolhendo sua proporção de aspecto preferida e, em seguida, exporte-o para integração perfeita em seu sistema de gestão de aprendizagem ou canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificar Conteúdo Regulatória em Saúde

Transforme regulamentos complexos de saúde, como HIPAA, em vídeos de IA claros e envolventes para melhorar a compreensão e a conformidade.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de conformidade?

A plataforma de vídeo de IA da HeyGen simplifica a criação de conteúdo regulatório convertendo texto em vídeo usando avatares de IA realistas e modelos personalizáveis. Isso reduz significativamente o tempo e os recursos necessários para o treinamento essencial de conformidade regulatória.

A HeyGen pode ajudar minha organização a lidar com diversos requisitos regulatórios como GDPR ou HIPAA?

Sim, a HeyGen é um criador de vídeos de prioridades regulatórias versátil, permitindo que você adapte o conteúdo do vídeo a quadros legais específicos, como GDPR ou HIPAA. Você pode facilmente atualizar ou criar novos vídeos para gerenciar diversas preocupações de conformidade de forma eficaz.

Quais recursos tornam a HeyGen uma plataforma de vídeo de IA eficiente para gestão de conformidade?

A HeyGen oferece avatares de IA, capacidades de texto para vídeo e controles de branding para garantir que o conteúdo do seu vídeo seja consistente e profissional. Esses recursos permitem uma gestão eficiente de conformidade ao produzir rapidamente conteúdo regulatório de alta qualidade e alinhado à marca.

É fácil criar vídeos de treinamento de conformidade envolventes com a HeyGen sem experiência extensa em produção de vídeo?

Absolutamente, a HeyGen é projetada para ser um criador de vídeos intuitivo para todos, permitindo que você crie vídeos de treinamento de conformidade de alta qualidade com facilidade. Com modelos prontos para uso e funcionalidade simples de texto para vídeo, você pode rapidamente produzir conteúdo de vídeo impactante para treinamento de conformidade regulatória.

