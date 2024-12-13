Absolutamente, a HeyGen é projetada para ser um criador de vídeos intuitivo para todos, permitindo que você crie vídeos de treinamento de conformidade de alta qualidade com facilidade. Com modelos prontos para uso e funcionalidade simples de texto para vídeo, você pode rapidamente produzir conteúdo de vídeo impactante para treinamento de conformidade regulatória.