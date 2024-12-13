Imagine um vídeo explicativo de 60 segundos projetado para apresentar o HeyGen como um criador de vídeos com IA para proprietários de pequenas empresas ambiciosas. Seu estilo visual deve ser brilhante e moderno, com transições fluidas e avatares dinâmicos de IA interagindo com texto na tela, tudo impulsionado pelo HeyGen. Uma narração animada e envolvente deve guiar o espectador, ilustrando como a conversão de Texto para vídeo a partir de um roteiro torna a criação de vídeos profissionais sem esforço.

Gerar Vídeo