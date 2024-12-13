Os `avatares de AI` realistas da HeyGen funcionam como `âncoras de notícias de AI` profissionais, capazes de entregar seu conteúdo de notícias com expressões e movimentos naturais. Esses avatares transformam `texto-para-vídeo a partir de roteiro` em vídeo de alta qualidade, eliminando a necessidade de filmagens tradicionais e permitindo a `geração instantânea` de diversos segmentos de notícias.