Sim, a HeyGen garante que seus vídeos sejam versáteis e acessíveis por meio de recursos como redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas. Suas capacidades abrangentes de criação de vídeos, incluindo legendas automáticas, facilitam a criação, compartilhamento e aprimoramento da acessibilidade do seu conteúdo para um público mais amplo.