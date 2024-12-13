Criador de Vídeos de Indicação: Impulsione Seu Programa com IA

Aumente o impacto da sua campanha de indicação usando avatares de IA para narrar sua mensagem.

Imagine um tutorial de 1 minuto projetado para usuários técnicos, mostrando como um Criador de Vídeos com IA se integra perfeitamente à sua plataforma existente de criador de vídeos de indicação. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando visualizações de dados e trechos de código na tela, acompanhados por uma voz de IA precisa e confiante, enfatizando a capacidade "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para geração automatizada de conteúdo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional vibrante de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas, demonstrando como eles podem facilmente produzir vídeos envolventes de programas de indicação. Os visuais devem ser brilhantes e dinâmicos, com cortes rápidos e uma trilha sonora animada, utilizando um "avatar de IA" amigável para guiar os espectadores no processo de seleção e personalização de modelos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de marketing envolvente de 90 segundos para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, abordando o desafio comum de produção rápida de vídeos. Comece com um problema relacionável, depois transicione para um estilo visual moderno e orientado para soluções, com gráficos ousados e narração clara, destacando como os "Modelos e cenas" da HeyGen fornecem uma ferramenta com IA para vídeos de marketing rápidos e profissionais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo instrucional detalhado de 2 minutos para equipes internas criando vídeos de treinamento abrangentes, focando na eficiência da conversão de texto para vídeo. O estilo visual deve ser claro e metódico, combinando compartilhamentos de tela com uma voz de IA autoritária e calma gerada através de "Geração de narração", guiando os espectadores passo a passo na criação de módulos de treinamento essenciais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Indicação

Crie vídeos de programas de indicação envolventes com facilidade usando IA. Transforme seu texto em visuais atraentes para impulsionar sua rede e acompanhar indicações de forma eficaz.

1
Step 1
Escreva o Roteiro do Seu Vídeo de Indicação
Utilize a poderosa capacidade de **Texto-para-vídeo a partir de roteiro** para converter sua mensagem de indicação escrita em um roteiro de vídeo dinâmico. Delineie claramente os benefícios do seu programa e a chamada para ação.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA e Visuais
Escolha entre uma ampla gama de **avatares de IA** ou selecione um modelo personalizável pré-desenhado para representar sua marca e melhorar visualmente o vídeo do seu programa de indicação.
3
Step 3
Aplique Branding e Narrações
Integre a identidade única da sua marca usando **controles de Branding** para logotipos e cores. Gere narrações com som natural com Atores de Voz de IA para dar um toque profissional ao seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Prepare seu vídeo de indicação completo para várias plataformas usando **redimensionamento de proporção e exportações**. Compartilhe facilmente seu vídeo de alta qualidade para maximizar o compartilhamento social e alcançar seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova Programas de Indicação de Forma Eficaz

Projete rapidamente vídeos promocionais de alto impacto usando IA, atraindo mais participantes e maximizando o alcance de suas iniciativas de indicação.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos usando IA?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas com tecnologia de IA, incluindo a tecnologia Texto-para-vídeo, para transformar roteiros escritos em vídeos envolventes. Os usuários podem selecionar entre uma ampla gama de avatares de IA realistas e personalizar sua aparência e voz para criar conteúdo profissional sem esforço.

Posso manter a identidade da minha marca com vídeos criados na HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de Branding abrangentes, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores e fontes da marca perfeitamente em seus vídeos. Utilize modelos personalizáveis para garantir que cada vídeo reflita consistentemente a identidade única da sua marca.

O que torna a HeyGen um Criador de Vídeos com IA eficaz para diversas necessidades de conteúdo?

A HeyGen funciona como um poderoso Criador de Vídeos com IA ao integrar Atores de Voz com IA e capacidades de Texto-para-vídeo, suportando vários tipos de conteúdo, desde vídeos de marketing até vídeos de treinamento. Esta plataforma robusta permite a geração rápida de vídeos de alta qualidade em formato curto, adaptados para diferentes plataformas e propósitos.

A HeyGen suporta múltiplos idiomas e recursos de acessibilidade para vídeos?

Sim, a HeyGen oferece capacidades robustas de geração de narração, disponibilizando uma ampla gama de Atores de Voz com IA em diferentes idiomas e sotaques. Além disso, a plataforma gera automaticamente legendas precisas, melhorando a acessibilidade para um público mais amplo.

