Criador de Vídeos Promocionais de Referência: Aumente Seus Leads com IA

Gere conteúdo de marketing atraente para gerar novos leads sem esforço com poderosas funcionalidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo promocional animado de 30 segundos, projetado para pequenos empresários e gerentes de marketing ansiosos para gerar novos leads. Visualmente, é brilhante e profissional, com uma narração amigável que explica como eles podem criar vídeos promocionais de referência atraentes usando os extensos Modelos e cenas do HeyGen para simplificar o lançamento de seu programa de referência.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para redes sociais, direcionado a criadores de conteúdo e profissionais de marketing de redes sociais que desejam produzir vídeos de IA envolventes rapidamente. O estilo visual deve ser moderno e vibrante, com música de fundo energética acompanhando um avatar de IA demonstrando as capacidades do HeyGen como criador de vídeos promocionais, perfeito para diversos conteúdos de redes sociais.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo claro e instrutivo de 60 segundos voltado para clientes existentes e novos usuários, orientando-os sobre os benefícios de participar de um programa de referência. O estilo visual é limpo e direto, com um tom de voz caloroso e convidativo na narração, ilustrando instruções passo a passo simplificadas pela funcionalidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para explicações rápidas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de marketing elegante de 30 segundos para equipes de marketing e startups, mostrando como as poderosas capacidades do gerador de vídeo de IA do HeyGen transformam sua abordagem na criação de campanhas de marketing. O vídeo deve apresentar uma edição rápida e uma narração confiante e profissional gerada usando a geração de Narração do HeyGen, destacando eficiência e alta qualidade de produção.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos Promocionais de Referência

Gere vídeos promocionais de referência atraentes com IA, projetados para expandir seu alcance e gerar novos leads para suas campanhas de marketing.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Utilize a redação de roteiros impulsionada por IA ou insira seu próprio texto. O gerador de vídeos de IA do HeyGen converterá sua mensagem em conteúdo visual envolvente.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma variedade de modelos profissionais e avatares de IA para apresentar a mensagem do seu programa de referência de forma cativante.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Personalize seu vídeo promocional usando os controles de marca do HeyGen para incluir seu logotipo e cores da marca, garantindo uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Otimize seu vídeo de referência para qualquer plataforma usando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto. Compartilhe seu vídeo pronto para uso nas redes sociais e campanhas de marketing para gerar novos leads.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente para Referências

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos de IA atraentes, construindo confiança e incentivando novas referências para seus produtos ou serviços.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minha experiência como criador de vídeos promocionais para campanhas de marketing?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de IA atraentes sem esforço. Aproveite nossa interface intuitiva e diversos modelos para elaborar conteúdo de marketing envolvente que gere novos leads para seu programa de referência.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos de IA eficaz para diversas necessidades?

O HeyGen se destaca ao oferecer avatares de IA realistas e poderosas capacidades de texto-para-vídeo. Isso permite que você gere vídeos de IA de alta qualidade rapidamente, adequados para várias campanhas de marketing e redes sociais.

O HeyGen oferece recursos avançados de edição de vídeo, como legendas e opções de proporção de aspecto?

Sim, o HeyGen inclui funcionalidades robustas de edição de vídeo de IA. Você pode facilmente adicionar legendas, gerar narrações e utilizar redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizar seus vídeos de IA para diferentes plataformas.

O HeyGen pode ajudar com a redação de roteiros impulsionada por IA para criação eficiente de conteúdo de marketing?

Com certeza. O HeyGen integra a redação de roteiros impulsionada por IA para agilizar seu processo de criação de conteúdo. Este recurso, combinado com nosso gerador de vídeos de IA, ajuda você a produzir rapidamente conteúdo de marketing profissional e vídeos de IA para seu público.

