Crie um vídeo explicativo de 45 segundos usando a geração de narração do HeyGen para educar o público em geral e crianças em idade escolar sobre os passos simples da reciclagem eficaz em casa. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, com personagens animados amigáveis, acompanhados por uma narração clara e encorajadora de IA, tornando os tópicos complexos do "criador de vídeos explicativos sobre reciclagem" facilmente compreensíveis.

