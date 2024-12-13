Criador de Vídeos de Recrutamento: Simplifique a Contratação com Vídeo

Crie vídeos de recrutamento atraentes que atraiam talentos de ponta usando os avatares de IA da HeyGen para contar histórias envolventes da marca empregadora.

Imagine um vídeo vibrante de 30 segundos para potenciais candidatos que mostre vividamente a cultura única da sua empresa através de imagens autênticas de B-roll e uma narração amigável. O recurso de geração de narração da HeyGen ajudará você a articular seus valores para atrair talentos de ponta sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Profissionais de RH podem facilmente criar um vídeo profissional de 45 segundos demonstrando como é simples criar vídeos de recrutamento com os extensos modelos e cenas da HeyGen, utilizando visuais limpos e uma narrativa clara para simplificar o processo de criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Para destacar efetivamente uma forte marca empregadora, desenvolva um vídeo inspirador de 60 segundos voltado para gerentes de marketing em plataformas de mídia social, apresentando visuais dinâmicos e uma trilha sonora motivadora. Maximize a acessibilidade e o alcance com as legendas da HeyGen para um engajamento mais amplo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo envolvente de 30 segundos, perfeito para equipes de RH inovadoras, que ilustra como gerar conteúdo de recrutamento cativante com um estilo visual futurista e uma trilha sonora energética. Dê vida à sua mensagem instantaneamente usando os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações chave.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Recrutamento

Crie facilmente vídeos de recrutamento envolventes que mostrem a cultura da sua empresa e atraiam candidatos ideais, tudo sem software de edição complexo.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Selecione a partir de uma biblioteca de "modelos de vídeo" profissionalmente projetados ou comece com uma tela em branco. Nosso recurso intuitivo de "Modelos e cenas" permite um início rápido ou personalização completa para criar seu vídeo de recrutamento ideal.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo de Recrutamento
Incorpore conteúdo chave de "recrutamento" como descrições de cargos, valores da empresa e depoimentos. Utilize "Texto para vídeo a partir de roteiro" para converter instantaneamente seu texto escrito em uma narração de vídeo atraente.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Fortaleça sua "marca empregadora" integrando facilmente o logotipo da sua empresa, cores e fontes específicas. Nossos "Controles de marca" garantem que cada vídeo reflita sua identidade e valores únicos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo atraente e exporte-o em vários formatos. Com "Redimensionamento e exportação de proporção", você pode otimizar seu conteúdo para diferentes plataformas, pronto para "atrair talentos de ponta" onde quer que estejam.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque a cultura da sua empresa e depoimentos de funcionários

.

Aproveite a IA para criar vídeos autênticos que mostrem a vibrante cultura da sua empresa e compartilhem histórias cativantes de funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossa estratégia de marketing de recrutamento?

A HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de recrutamento profissionais que mostram efetivamente a cultura da sua empresa, ajudando a atrair talentos de ponta. Isso simplifica sua estratégia de marketing de recrutamento ao possibilitar a produção eficiente de conteúdo de vídeo envolvente que captura sua marca empregadora.

A HeyGen oferece modelos de vídeo de IA para simplificar a criação de conteúdo de recrutamento?

Sim, a HeyGen fornece uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo de IA especificamente projetados para simplificar a criação de conteúdo de recrutamento atraente. Esses modelos permitem que os usuários produzam vídeos de recrutamento de alta qualidade de forma eficiente, mesmo sem experiência extensa em edição de vídeo.

Podemos personalizar nossos vídeos de recrutamento com a marca específica da empresa usando a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles de marca robustos que permitem integrar totalmente sua marca empregadora em cada vídeo de recrutamento. Você pode facilmente adicionar o logotipo da sua empresa, cores específicas da marca e elementos visuais únicos para garantir que o conteúdo do seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

Como os avatares de IA e as narrações da HeyGen melhoram o processo de criação de vídeos de recrutamento?

Os avatares de IA realistas da HeyGen e as capacidades avançadas de geração de narração permitem que você produza conteúdo de vídeo consistente e envolvente sem a necessidade de atores ou equipamentos de gravação extensivos. Essa inovação torna a criação de vídeos de recrutamento de alta qualidade mais rápida e escalável, melhorando significativamente sua produção geral de conteúdo de vídeo.

