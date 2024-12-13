Os avatares de IA realistas da HeyGen e as capacidades avançadas de geração de narração permitem que você produza conteúdo de vídeo consistente e envolvente sem a necessidade de atores ou equipamentos de gravação extensivos. Essa inovação torna a criação de vídeos de recrutamento de alta qualidade mais rápida e escalável, melhorando significativamente sua produção geral de conteúdo de vídeo.