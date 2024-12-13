Gerador de Vídeos de Recrutamento: Atraia Talentos de Ponta Mais Rápido

Impulsione sua marca empregadora e atraia talentos de ponta com vídeos de recrutamento cativantes, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para uma narrativa dinâmica.

Crie um vídeo de recrutamento de 45 segundos voltado para atrair talentos de ponta, destacando a vibrante cultura da sua empresa. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável, gerado usando a capacidade de avatares de IA do HeyGen, falando diretamente ao espectador sobre os benefícios e valores únicos de se juntar à sua equipe. O estilo visual deve ser brilhante e convidativo, incorporando cenas de colaboração em equipe e ambientes de trabalho positivos, acompanhado por uma trilha sonora animada e acolhedora.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 30 segundos especificamente para gerentes de RH e recrutadores, demonstrando como eles podem criar facilmente vídeos de recrutamento profissionais. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e eficiente, utilizando os extensos Modelos e cenas do HeyGen para destacar vários cargos. Uma narração animada e profissional guiará o público pelo processo rápido, enfatizando os benefícios econômicos da criação rápida de vídeos para diversas necessidades de contratação.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de recrutamento de 60 segundos baseado em narrativa, focando em histórias de funcionários para potenciais candidatos em plataformas como o LinkedIn. Este vídeo deve mostrar diversos caminhos de carreira e oportunidades de crescimento pessoal dentro da empresa, usando um estilo visual inspirador e dinâmico. Utilize a geração de Narração do HeyGen para uma narração envolvente e inclua Legendas para garantir acessibilidade e engajamento em várias redes sociais, tornando a jornada de integração acessível e empolgante.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de recrutamento conciso de 20 segundos para gerentes de contratação ocupados e equipes de marketing, destacando a rapidez e o profissionalismo de usar um gerador de vídeos de recrutamento. O estilo visual deve ser ágil e elegante, apresentando cortes rápidos e gráficos profissionais para transmitir eficiência. Este vídeo deve aproveitar o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações do HeyGen para garantir uma exibição ideal em várias plataformas digitais, capturando rapidamente a atenção e fazendo um forte argumento para integrar recursos de IA em sua estratégia de recrutamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Recrutamento

Crie facilmente vídeos de recrutamento envolventes para mostrar a cultura da sua empresa e atrair talentos de ponta com recursos avançados de IA, aprimorando sua marca empregadora.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados ou comece com uma tela em branco para enquadrar perfeitamente sua mensagem de recrutamento.
2
Step 2
Crie Conteúdo Envolvente
Desenvolva sua narrativa criando um roteiro envolvente que destaque a cultura da sua empresa, depois integre a identidade única da sua marca usando controles abrangentes de branding.
3
Step 3
Selecione Melhorias de IA
Eleve seu vídeo com recursos inteligentes de IA, como adicionar legendas dinâmicas para maior acessibilidade e engajamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua criação e exporte-a em várias proporções de aspecto, pronta para compartilhamento fácil em redes sociais e plataformas profissionais para atrair talentos de ponta.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre a Cultura da Empresa e Depoimentos

.

Desenvolva vídeos envolventes destacando depoimentos de funcionários e a cultura da empresa, impulsionando significativamente seus esforços de marca empregadora com histórias autênticas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nosso processo de recrutamento para atrair talentos de ponta?

O HeyGen serve como um gerador intuitivo de vídeos de recrutamento, permitindo que você crie conteúdo envolvente de marca empregadora para atrair talentos de ponta. Utilize nossos recursos de IA para simplificar seu processo de criação de vídeos e mostrar efetivamente a cultura da sua empresa.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para criar vídeos de recrutamento dinâmicos?

O HeyGen utiliza recursos avançados de IA para simplificar a criação de vídeos de recrutamento. Você pode transformar texto em vídeos cativantes usando avatares de IA e narrações, e adicionar legendas profissionais instantaneamente. Nossos diversos modelos de vídeo também oferecem um ponto de partida rápido para uma narrativa envolvente.

O HeyGen apoia a marca empregadora com vídeos de cultura da empresa envolventes?

Sim, o HeyGen ajuda a fortalecer sua marca empregadora, permitindo que você crie vídeos de cultura da empresa envolventes que ressoam com os candidatos. Utilize nossas robustas ferramentas de criação de vídeo para elaborar conteúdo narrativo envolvente para redes sociais e plataformas como o LinkedIn. Mostre seu ambiente de trabalho único para atrair talentos de ponta de forma eficaz.

O HeyGen é fácil de usar para equipes sem experiência prévia em edição de vídeo?

Absolutamente, o HeyGen é um editor de vídeo online projetado para acessibilidade, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos de recrutamento de alta qualidade sem experiência prévia. Nossa plataforma intuitiva torna a criação de vídeos econômica e eficiente para todas as suas necessidades de contratação. Você pode rapidamente gerar conteúdo profissional para apoiar seus esforços de recrutamento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo