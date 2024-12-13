Crie um vídeo de recrutamento de 45 segundos voltado para atrair talentos de ponta, destacando a vibrante cultura da sua empresa. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável, gerado usando a capacidade de avatares de IA do HeyGen, falando diretamente ao espectador sobre os benefícios e valores únicos de se juntar à sua equipe. O estilo visual deve ser brilhante e convidativo, incorporando cenas de colaboração em equipe e ambientes de trabalho positivos, acompanhado por uma trilha sonora animada e acolhedora.

