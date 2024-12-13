Vídeos de Treinamento de Recrutamento: Eleve Seu Processo de Contratação
Capacite Gerentes de Contratação com conteúdo de treinamento envolvente e de alta qualidade, criado sem esforço usando os avatares de IA da HeyGen para um aprendizado dinâmico.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos mostrando estratégias inovadoras de sourcing usando Mídias Sociais para especialistas em Aquisição de Talentos. Este vídeo deve ser moderno e animado, incorporando sobreposições de texto na tela com exemplos. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para produzir conteúdo de forma eficiente e acesse sua biblioteca de Mídia/estoque para visuais atraentes.
Produza um vídeo envolvente de 30 segundos para Líderes de RH e Gerentes de Contratação enfatizando o papel crítico de uma forte marca empregadora na atração do candidato ideal. O estilo visual e de áudio deve ser polido e persuasivo, utilizando gráficos limpos e música de fundo profissional. Comece com um dos Modelos & cenas prontos da HeyGen e use o redimensionamento de Proporção & exportações para adaptá-lo a diferentes plataformas.
Crie um vídeo de treinamento de recrutamento perspicaz de 90 segundos para profissionais de RH e liderança, explorando diversidade, equidade e inclusão e como mitigar o Viés Inconsciente na contratação para atrair Talentos de ponta. O estilo visual deve ser empático com imagens diversas, acompanhado por uma narração calma e informativa. Garanta total acessibilidade adicionando Legendas através dos recursos da HeyGen para maior alcance.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda Módulos de Treinamento de Recrutamento.
Desenvolva rapidamente diversos módulos de treinamento de recrutamento para educar de forma eficiente uma equipe global mais ampla de recrutadores e gerentes de contratação.
Aumente o Engajamento e a Retenção do Treinamento.
Utilize vídeos impulsionados por IA para cativar os aprendizes, melhorando significativamente o engajamento e a retenção das melhores práticas de recrutamento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar os vídeos de treinamento de recrutamento?
A HeyGen capacita Gerentes de Contratação e Recrutadores a criar vídeos de treinamento de recrutamento envolventes usando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Isso simplifica a produção de conteúdo de treinamento de alta qualidade para várias melhores práticas de recrutamento.
Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para Recrutadores?
A HeyGen fornece IA avançada para Recrutadores, permitindo que transformem roteiros em vídeos de treinamento profissionais com diversos avatares de IA e narrações. Isso simplifica significativamente a criação de conteúdo de treinamento em vídeo para tópicos como estratégias de sourcing e entrevistas.
A HeyGen pode suportar conteúdo de treinamento com marca para Aquisição de Talentos?
Absolutamente. A HeyGen permite que equipes de Aquisição de Talentos incorporem seus controles de marca, incluindo logotipos e cores, em todos os vídeos de treinamento. Isso garante uma marca empregadora consistente em todos os cursos de recrutamento e materiais de integração.
Como a HeyGen facilita a criação eficiente de vídeos de recrutamento e contratação?
A HeyGen acelera a produção de vídeos de recrutamento e contratação através de modelos intuitivos e uma biblioteca de mídia abrangente. Isso permite que as empresas construam rapidamente uma robusta biblioteca de vídeos para treinamento contínuo de recrutamento e processos de integração de funcionários.