Vídeos de Treinamento de Recrutamento: Eleve Seu Processo de Contratação

Capacite Gerentes de Contratação com conteúdo de treinamento envolvente e de alta qualidade, criado sem esforço usando os avatares de IA da HeyGen para um aprendizado dinâmico.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos mostrando estratégias inovadoras de sourcing usando Mídias Sociais para especialistas em Aquisição de Talentos. Este vídeo deve ser moderno e animado, incorporando sobreposições de texto na tela com exemplos. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para produzir conteúdo de forma eficiente e acesse sua biblioteca de Mídia/estoque para visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 30 segundos para Líderes de RH e Gerentes de Contratação enfatizando o papel crítico de uma forte marca empregadora na atração do candidato ideal. O estilo visual e de áudio deve ser polido e persuasivo, utilizando gráficos limpos e música de fundo profissional. Comece com um dos Modelos & cenas prontos da HeyGen e use o redimensionamento de Proporção & exportações para adaptá-lo a diferentes plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de treinamento de recrutamento perspicaz de 90 segundos para profissionais de RH e liderança, explorando diversidade, equidade e inclusão e como mitigar o Viés Inconsciente na contratação para atrair Talentos de ponta. O estilo visual deve ser empático com imagens diversas, acompanhado por uma narração calma e informativa. Garanta total acessibilidade adicionando Legendas através dos recursos da HeyGen para maior alcance.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos de Treinamento de Recrutamento

Crie vídeos de treinamento de recrutamento profissionais e impactantes sem esforço usando avatares de IA e ferramentas intuitivas, capacitando seus Gerentes de Contratação e Recrutadores com habilidades essenciais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Desenvolva seu conteúdo de treinamento abrangente para vários tópicos como Melhores Práticas de Entrevista. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para transformar seu material escrito em narrativas de vídeo dinâmicas.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para transmitir sua mensagem, tornando seu treinamento de recrutamento envolvente e relacionável para Gerentes de Contratação. Enriqueça suas cenas com mídia relevante da biblioteca integrada.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Integre os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir que seus vídeos de treinamento de recrutamento estejam alinhados com a identidade corporativa. Isso promove uma experiência de aprendizado consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento profissional e exporte-o em várias proporções para integração perfeita em sua biblioteca de vídeos ou Sistema de Gestão de Aprendizagem. Compartilhe facilmente esses valiosos recursos com seus Recrutadores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Trechos Rápidos de Treinamento

.

Produza clipes de vídeo curtos e impactantes para mídias sociais ou plataformas internas para fornecer dicas rápidas de recrutamento e reforçar pontos de aprendizado chave.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar os vídeos de treinamento de recrutamento?

A HeyGen capacita Gerentes de Contratação e Recrutadores a criar vídeos de treinamento de recrutamento envolventes usando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Isso simplifica a produção de conteúdo de treinamento de alta qualidade para várias melhores práticas de recrutamento.

Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para Recrutadores?

A HeyGen fornece IA avançada para Recrutadores, permitindo que transformem roteiros em vídeos de treinamento profissionais com diversos avatares de IA e narrações. Isso simplifica significativamente a criação de conteúdo de treinamento em vídeo para tópicos como estratégias de sourcing e entrevistas.

A HeyGen pode suportar conteúdo de treinamento com marca para Aquisição de Talentos?

Absolutamente. A HeyGen permite que equipes de Aquisição de Talentos incorporem seus controles de marca, incluindo logotipos e cores, em todos os vídeos de treinamento. Isso garante uma marca empregadora consistente em todos os cursos de recrutamento e materiais de integração.

Como a HeyGen facilita a criação eficiente de vídeos de recrutamento e contratação?

A HeyGen acelera a produção de vídeos de recrutamento e contratação através de modelos intuitivos e uma biblioteca de mídia abrangente. Isso permite que as empresas construam rapidamente uma robusta biblioteca de vídeos para treinamento contínuo de recrutamento e processos de integração de funcionários.

