Gerador de Treinamento de Recrutamento: Crie Cursos Envolventes Rapidamente

Simplifique o treinamento de recrutamento com a criação de vídeos com IA, transformando roteiros em módulos envolventes para aprendizado escalável.

Crie um vídeo envolvente de 1 minuto direcionado a Gerentes de RH e Especialistas em L&D, demonstrando como um gerador de treinamento de funcionários com IA simplifica o processo de integração. O estilo visual deve ser profissional e envolvente, apresentando gráficos claros e um tom acolhedor, utilizando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para produzir conteúdo informativo de forma eficiente.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 90 segundos para Líderes de Equipe de Recrutamento e Diretores de Aquisição de Talentos, ilustrando como o treinamento escalável pode ser rapidamente implementado em um ambiente de plataforma de recrutamento com IA. O vídeo deve adotar uma estética visual moderna e energética, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para apresentar cenários diversos e transmitir mensagens-chave com uma narração confiante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo aprofundado de 2 minutos voltado para Desenvolvedores de Conteúdo de Treinamento e Inovadores em Tecnologia de RH, mostrando a eficiência de criar módulos de treinamento de recrutamento robustos através da criação de vídeos com IA. O vídeo deve ter uma abordagem visual limpa e instrutiva, fazendo excelente uso dos templates e cenas da HeyGen para manter a consistência da marca e estruturar informações complexas de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo direto de 75 segundos para Gerentes de Operações e Administradores de Sistemas de RH, destacando como um gerador de treinamento de recrutamento facilita a automação de fluxo de trabalho para processos de treinamento. O estilo visual e de áudio deve ser orientado para soluções e preciso, garantindo que os principais pontos sejam claramente comunicados através das legendas proeminentes da HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Treinamento de Recrutamento

Crie facilmente módulos de treinamento de recrutamento envolventes e escaláveis usando IA, simplificando seus processos de integração e aprimoramento para recrutadores.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento de recrutamento. Nossa plataforma então usa a funcionalidade de texto para vídeo para transformar seu roteiro em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Dê vida ao seu conteúdo selecionando entre nossa diversa gama de avatares de IA. Esses apresentadores realistas entregarão seu treinamento com clareza e profissionalismo.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seus módulos de treinamento com visuais relevantes de nossa biblioteca de mídia e adicione o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles de branding para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte e Implante
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de treinamento escalável de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para implantação imediata em seus sistemas de gestão de aprendizagem.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo de Treinamento Simplificado

Simplifique processos de recrutamento complexos e melhore a eficácia do treinamento através de vídeos de IA fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como um gerador de treinamento de funcionários com IA?

A HeyGen capacita as organizações a criar módulos de treinamento de funcionários envolventes usando a criação de vídeos com IA. Basta inserir seu roteiro, e a tecnologia de texto para vídeo da HeyGen, completa com avatares de IA e narrações, transforma-o em conteúdo de treinamento profissional e escalável.

A HeyGen pode simplificar a criação de treinamento de recrutamento?

Sim, a HeyGen atua como um gerador eficiente de treinamento de recrutamento ao automatizar a produção de conteúdo em vídeo. Os recrutadores podem desenvolver rapidamente vídeos de treinamento de recrutamento abrangentes, melhorando os processos de integração e aprimorando a automação geral do fluxo de trabalho.

Quais recursos técnicos tornam a HeyGen uma plataforma de recrutamento com IA eficaz?

A HeyGen oferece capacidades robustas de criação de vídeos com IA, vitais para uma plataforma de recrutamento com IA, incluindo avatares de IA personalizados e controles abrangentes de branding. Isso permite que os recrutadores mantenham uma identidade de marca consistente em todos os vídeos de treinamento e comunicação, integrando-se perfeitamente com os sistemas de gestão de aprendizagem existentes.

O que torna a HeyGen adequada para treinamento escalável e SOPs?

A HeyGen fornece um conjunto de templates e cenas, juntamente com a funcionalidade de texto para vídeo, permitindo a produção rápida de procedimentos operacionais padrão (SOPs) e outros materiais de treinamento. Isso garante treinamento escalável em toda a organização, gerando facilmente um grande volume de módulos de treinamento consistentes.

