Criador de Vídeos Estruturados de Recrutamento: Atraia e Contrate Mais Rápido
Destaque a cultura da sua empresa e atraia talentos de ponta com vídeos de recrutamento envolventes, projetados sem esforço usando os modelos e cenas da HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo dinâmico de recrutamento de 30 segundos para plataformas de mídia social, direcionado a profissionais do setor com um estilo visual moderno e acelerado e um claro chamado à ação. Aproveite os extensos Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente visuais atraentes e aprimorar a mensagem com Texto-para-vídeo a partir de roteiro, engajando os espectadores e guiando-os a se candidatar.
Produza um vídeo sofisticado de 60 segundos voltado para potenciais parceiros empregadores e candidatos de alto nível, reforçando sua forte marca empregadora com um estilo informativo e visualmente rico. Integre visuais premium da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, garantindo comunicação clara com Legendas automáticas para acessibilidade, para criar vídeos de recrutamento que ressoem efetivamente com seu público-alvo.
Desenhe um vídeo amigável e inspirador de 20 segundos para estudantes universitários e candidatos iniciantes, oferecendo um rápido vislumbre de um 'dia na vida' usando visuais brilhantes e energéticos. Este criador de vídeos de recrutamento curto deve ser otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento e exportações de proporção de aspecto da HeyGen, e apresentar avatares de IA envolventes para entregar uma mensagem concisa, ajudando a atrair talentos de ponta entre novos graduados.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Gere Vídeos de Recrutamento Envolventes para Mídia Social.
Crie rapidamente vídeos e clipes dinâmicos para mídias sociais para destacar sua marca empregadora e atrair talentos de ponta de forma eficaz.
Crie Anúncios de Recrutamento de Alto Desempenho com IA.
Aproveite o vídeo de IA para produzir rapidamente anúncios de recrutamento impactantes, aumentando a visibilidade e atraindo um pool mais amplo de candidatos qualificados.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de recrutamento atraentes que reflitam nossa marca empregadora?
A HeyGen capacita você a criar vídeos de recrutamento que mostram autenticamente a cultura da sua empresa e a marca empregadora. Utilize modelos de vídeo personalizáveis e avatares de IA para atrair talentos de ponta com conteúdo envolvente e profissional.
As capacidades de vídeo de IA da HeyGen podem simplificar o processo de criação de vídeos de recrutamento?
Com certeza. A HeyGen atua como um avançado criador de vídeos de recrutamento com IA, simplificando o processo de criação. Converta roteiros em vídeos polidos usando texto-para-vídeo, e aproveite avatares de IA e narrações para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade sem edição de vídeo extensa.
Como a HeyGen garante que nossos vídeos de recrutamento sejam otimizados para várias plataformas de mídia social?
A HeyGen simplifica a otimização dos seus vídeos de recrutamento para diferentes plataformas de mídia social com redimensionamento e exportações de proporção de aspecto embutidos. Isso garante que seu conteúdo pareça profissional em todos os lugares, ajudando seus chamados à ação a alcançarem um público mais amplo.
Quais recursos a HeyGen oferece para enriquecer o conteúdo dos nossos vídeos de recrutamento?
A HeyGen fornece uma rica biblioteca de filmagens de estoque e uma diversa biblioteca de músicas para aprimorar seus vídeos de recrutamento. Esses recursos, combinados com os robustos recursos do editor de vídeo da HeyGen, ajudam a transmitir efetivamente a cultura da sua empresa e atrair candidatos ideais.