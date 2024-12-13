O Gerador Definitivo de Vídeos de Recrutamento

Crie rapidamente vídeos de recrutamento envolventes que destacam a cultura da sua empresa e atraem talentos de ponta usando os diversos modelos de vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de recrutamento de 45 segundos para profissionais experientes, oferecendo uma visão autêntica dos bastidores de um departamento específico. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para estruturar a narrativa, com legendas claras para destacar responsabilidades chave e oportunidades de crescimento, garantindo uma mensagem clara para aqueles que buscam cargos em aquisição de talentos dentro da sua organização. O áudio deve ser calmo e informativo, complementando o tour visual.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos de branding do empregador voltado para profissionais de RH, demonstrando a eficiência de usar um Gerador de Vídeo de Recrutamento por IA. Utilize o recurso de texto para vídeo do HeyGen para criar rapidamente conteúdo envolvente, garantindo um estilo visual limpo e profissional que enfatiza a facilidade de mostrar os valores únicos da sua empresa. Este vídeo destacará a rapidez com que eles podem gerar histórias de marca impactantes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de boas-vindas de 50 segundos especificamente para novos funcionários contratados, oferecendo uma visão geral do processo de integração. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e claro, integrando elementos de suporte de biblioteca de mídia/estoque para ilustrar marcos importantes. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para guiar os novos membros da equipe através de informações essenciais, tornando sua experiência inicial tranquila e informativa.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Recrutamento

Crie facilmente vídeos de recrutamento envolventes que destacam a cultura da sua empresa e atraem talentos de ponta com nosso gerador de vídeos impulsionado por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo seu roteiro de vídeo ou selecionando um modelo de vídeo pré-desenhado. Nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro transforma suas palavras em visuais envolventes, formando a base do seu vídeo de recrutamento.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem selecionando avatares de IA atraentes para representar sua marca ou incorporando vídeos de estoque relevantes da nossa biblioteca de mídia. Isso traz a cultura da sua empresa à vida visualmente.
3
Step 3
Adicione um Toque Profissional
Refine seu vídeo com geração de narração de alta qualidade e legendas automáticas para garantir que sua mensagem seja clara e acessível. Aplique branding personalizável para manter uma identidade de empresa consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de visão geral de recrutamento esteja completo, exporte-o facilmente em várias proporções de aspecto para compartilhamento perfeito nas plataformas de redes sociais e no seu site de carreiras. Atraia talentos de ponta com seu novo conteúdo envolvente.

Casos de Uso

Destaque a Cultura Autêntica da Empresa

Gere depoimentos autênticos de funcionários e vídeos de cultura da empresa para construir confiança e informar potenciais contratados sobre o ambiente de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como o Gerador de Vídeos de Recrutamento por IA do HeyGen pode ajudar a atrair talentos de ponta?

O Gerador de Vídeos de Recrutamento por IA do HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de recrutamento envolventes com avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro. Esta ferramenta poderosa ajuda a mostrar efetivamente a cultura da sua empresa e atrair talentos de ponta com conteúdo profissional e impactante.

Quais recursos o HeyGen oferece para a criação rápida de vídeos de branding do empregador?

O HeyGen fornece uma extensa biblioteca de modelos de vídeo e controles de branding personalizáveis, permitindo que equipes de RH produzam rapidamente vídeos profissionais de branding do empregador. Você pode garantir uma marca consistente em todo o seu conteúdo, tornando a criação rápida de vídeos sem esforço.

Como o HeyGen torna os vídeos de recrutamento acessíveis e personalizáveis para diferentes plataformas?

O HeyGen permite que você gere vídeos de recrutamento com legendas automáticas e oferece várias opções de personalização, incluindo integração de biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção de aspecto. Isso garante que suas descrições de trabalho em vídeo sejam otimizadas para redes sociais e alcancem um público mais amplo e diversificado.

O HeyGen pode criar vídeos de recrutamento diretamente de um roteiro?

Sim, o HeyGen possui uma poderosa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro, aproveitando avatares de IA avançados e geração de narração de alta qualidade. Isso permite que você transforme seu conteúdo escrito em vídeos de recrutamento envolventes e profissionais sem esforço, agilizando seu processo de aquisição de talentos.

