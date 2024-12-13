O Gerador Definitivo de Vídeos de Recrutamento
Crie rapidamente vídeos de recrutamento envolventes que destacam a cultura da sua empresa e atraem talentos de ponta usando os diversos modelos de vídeo do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de recrutamento de 45 segundos para profissionais experientes, oferecendo uma visão autêntica dos bastidores de um departamento específico. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para estruturar a narrativa, com legendas claras para destacar responsabilidades chave e oportunidades de crescimento, garantindo uma mensagem clara para aqueles que buscam cargos em aquisição de talentos dentro da sua organização. O áudio deve ser calmo e informativo, complementando o tour visual.
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos de branding do empregador voltado para profissionais de RH, demonstrando a eficiência de usar um Gerador de Vídeo de Recrutamento por IA. Utilize o recurso de texto para vídeo do HeyGen para criar rapidamente conteúdo envolvente, garantindo um estilo visual limpo e profissional que enfatiza a facilidade de mostrar os valores únicos da sua empresa. Este vídeo destacará a rapidez com que eles podem gerar histórias de marca impactantes.
Crie um vídeo de boas-vindas de 50 segundos especificamente para novos funcionários contratados, oferecendo uma visão geral do processo de integração. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e claro, integrando elementos de suporte de biblioteca de mídia/estoque para ilustrar marcos importantes. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para guiar os novos membros da equipe através de informações essenciais, tornando sua experiência inicial tranquila e informativa.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Recrutamento de Alto Impacto.
Produza rapidamente descrições de trabalho em vídeo e anúncios de recrutamento atraentes que capturam a atenção e atraem candidatos qualificados.
Compartilhe Conteúdo de Recrutamento Envolvente nas Redes Sociais.
Crie facilmente vídeos curtos e compartilháveis para redes sociais para ampliar seu alcance e engajar efetivamente candidatos passivos.
Perguntas Frequentes
Como o Gerador de Vídeos de Recrutamento por IA do HeyGen pode ajudar a atrair talentos de ponta?
O Gerador de Vídeos de Recrutamento por IA do HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de recrutamento envolventes com avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro. Esta ferramenta poderosa ajuda a mostrar efetivamente a cultura da sua empresa e atrair talentos de ponta com conteúdo profissional e impactante.
Quais recursos o HeyGen oferece para a criação rápida de vídeos de branding do empregador?
O HeyGen fornece uma extensa biblioteca de modelos de vídeo e controles de branding personalizáveis, permitindo que equipes de RH produzam rapidamente vídeos profissionais de branding do empregador. Você pode garantir uma marca consistente em todo o seu conteúdo, tornando a criação rápida de vídeos sem esforço.
Como o HeyGen torna os vídeos de recrutamento acessíveis e personalizáveis para diferentes plataformas?
O HeyGen permite que você gere vídeos de recrutamento com legendas automáticas e oferece várias opções de personalização, incluindo integração de biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção de aspecto. Isso garante que suas descrições de trabalho em vídeo sejam otimizadas para redes sociais e alcancem um público mais amplo e diversificado.
O HeyGen pode criar vídeos de recrutamento diretamente de um roteiro?
Sim, o HeyGen possui uma poderosa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro, aproveitando avatares de IA avançados e geração de narração de alta qualidade. Isso permite que você transforme seu conteúdo escrito em vídeos de recrutamento envolventes e profissionais sem esforço, agilizando seu processo de aquisição de talentos.