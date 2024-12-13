Sim, a HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado que suporta totalmente branding personalizável, permitindo que você alinhe seus vídeos de recrutamento com a cultura da sua empresa. Incorpore facilmente seus visuais de marca, logotipos e cores nas descrições de trabalho em vídeo, otimizando-os para redes sociais e atraindo talentos de ponta.