Gerador de Vídeo de Marketing de Recrutamento: Atraia os Melhores Talentos
Crie facilmente vídeos envolventes de branding do empregador usando avatares de IA para atrair os melhores candidatos.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie uma "descrição de trabalho em vídeo" concisa de 30 segundos, adaptada para candidatos específicos, delineando claramente um papel chave dentro da organização. Este "criador de vídeo de recrutamento" deve empregar visuais claros, informativos e concisos, como texto na tela e gráficos, acompanhados por uma narração profissional, mas entusiástica. O objetivo principal é informar e atrair rapidamente candidatos qualificados, aproveitando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para garantir produção de conteúdo eficiente e consistência.
Desenvolva um vídeo de "branding do empregador" envolvente de 60 segundos, direcionado a candidatos passivos e aqueles explorando mudanças de carreira, apresentando depoimentos autênticos de funcionários. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e relacionável, mostrando diversos funcionários em seu ambiente de trabalho, acompanhado por narrativas genuínas em voiceover e música de fundo sutil. Utilize os modelos e cenas da HeyGen para agilizar a produção, garantindo um visual polido que destaca o ambiente de trabalho positivo através de "modelos de vídeo" envolventes sem necessidade de edição extensa.
Produza um vídeo polido de 50 segundos especificamente para profissionais de aquisição de talentos compartilharem nas redes sociais, enfatizando os valores da empresa e benefícios dos funcionários com "branding personalizável". A abordagem visual deve ser profissional e atraente, mantendo a consistência da marca ao longo do vídeo, com texto claro na tela reforçando as mensagens chave, e uma narração convincente e autoritária. Certifique-se de que o vídeo inclua legendas da HeyGen para aumentar a acessibilidade e o engajamento em várias plataformas, tornando-o uma ferramenta eficaz de "gerador de vídeo de marketing de recrutamento".
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Recrutamento de Alto Impacto.
Gere rapidamente anúncios de vídeo de alto desempenho para atrair um pool mais amplo de candidatos qualificados para suas necessidades de aquisição de talentos.
Engaje Talentos nas Redes Sociais.
Produza vídeos e clipes cativantes para redes sociais em minutos, aprimorando seu branding do empregador e alcançando potenciais contratados onde eles passam seu tempo.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de branding do empregador envolventes?
A HeyGen é um gerador de vídeo de IA intuitivo que simplifica a criação de vídeos de branding do empregador envolventes. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeo e controles de branding personalizáveis para garantir que sua mensagem se alinhe perfeitamente com a identidade da sua empresa e atraia os melhores talentos.
A HeyGen pode ajudar a criar descrições de trabalho em vídeo profissionais para aquisição de talentos?
Com certeza. A HeyGen permite que você gere descrições de trabalho em vídeo envolventes com avatares de IA realistas e narração profissional a partir de texto para vídeo, tornando seus esforços de aquisição de talentos mais dinâmicos e eficazes para recrutamento em redes sociais.
O que torna a HeyGen um gerador de vídeo de marketing de recrutamento eficaz?
A HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeo de marketing de recrutamento ao oferecer criação rápida de conteúdo a partir de roteiro, legendas automáticas e redimensionamento versátil de proporção de aspecto. Isso permite um lançamento eficiente em várias plataformas, aumentando seu alcance e engajamento com vídeos de recrutamento.
Como os avatares de IA podem melhorar meu conteúdo de vídeo de recrutamento usando a HeyGen?
Os avatares de IA na HeyGen fornecem uma presença profissional e consistente na tela para seu conteúdo de vídeo de recrutamento sem a necessidade de filmagem tradicional. Esses recursos de IA entregam sua mensagem com geração de narração de alta qualidade, aumentando significativamente o engajamento no seu branding do empregador.