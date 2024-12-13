Criador de Vídeos de Mapeamento de Recrutamento: Contrate de Forma Mais Inteligente e Rápida
Crie vídeos de mapeamento de recrutamento envolventes com modelos personalizáveis para atrair talentos de ponta e otimizar fluxos de trabalho de RH de forma eficiente.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo conciso de mapeamento de fluxo de trabalho de 45 segundos para integrar novos contratados, especificamente voltado para partes interessadas internas e novos funcionários aprendendo processos complexos. O estilo visual deve ser claro e instrutivo, apresentando diagramas animados e legendas nítidas para fácil compreensão, aproveitando efetivamente os Modelos & cenas e Legendas do HeyGen para esclarecer etapas intrincadas.
Crie um vídeo inspirador de 30 segundos para redes sociais, apresentando depoimentos de funcionários e oportunidades de crescimento de carreira dentro da sua organização, direcionado a candidatos em potencial em busca de novos desafios. A estética visual deve ser calorosa e autêntica, incorporando diversas filmagens de arquivo da biblioteca de mídia/apoio a estoque do HeyGen e uma trilha sonora de fundo edificante, perfeitamente adaptada para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Desenhe um vídeo envolvente de 75 segundos que explore o dia a dia e o impacto de uma equipe ou função específica, destinado a candidatos passivos e pessoas em transição de carreira explorando novas indústrias. Esta narrativa deve ser conversacional e informativa, ganhando vida com avatares de IA do HeyGen falando diretamente com o público e apoiada por uma narração clara e amigável gerada a partir de um roteiro detalhado, promovendo uma compreensão clara da função.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Conteúdo de Recrutamento Atraente.
Produza rapidamente vídeos cativantes para redes sociais para atrair talentos de ponta e mostrar sua marca empregadora.
Melhore a Integração e o Treinamento de RH.
Melhore o engajamento e a retenção de conhecimento de novos contratados por meio de vídeos de treinamento interativos e mapeamento de fluxo de trabalho com tecnologia de IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais online com sua plataforma intuitiva, oferecendo modelos com tecnologia de IA e recursos robustos de edição. Você pode gerar facilmente conteúdo envolvente para redes sociais ou comunicações internas, aproveitando modelos personalizáveis para melhorar a presença da sua marca.
O HeyGen pode produzir vídeos com avatares de IA realistas e narrações?
Sim, o HeyGen permite que você crie vídeos com avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade. Isso possibilita a produção eficiente de vídeos de recrutamento, vídeos de treinamento de IA ou apresentações de vendas sem a necessidade de câmeras ou atores, aprimorando sua produção criativa.
Quais vantagens criativas o HeyGen oferece para vídeos de recrutamento?
O HeyGen oferece vantagens criativas significativas para equipes de RH que buscam atrair talentos de ponta. Utilize nosso criador de vídeos de recrutamento com modelos personalizáveis e recursos de IA para criar descrições de trabalho envolventes e conteúdo de marca empregadora que se destaque.
Como o HeyGen pode melhorar vídeos de mapeamento de fluxo de trabalho e comunicação global?
O HeyGen melhora vídeos de mapeamento de fluxo de trabalho permitindo que você adicione facilmente legendas e traduções, tornando processos complexos compreensíveis globalmente. Essa capacidade ajuda a otimizar o treinamento e melhorar a documentação de processos em equipes diversas, apresentando soluções criativas para a comunicação.