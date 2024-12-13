Criador de Vídeos de Mapeamento de Recrutamento: Contrate de Forma Mais Inteligente e Rápida

Crie vídeos de mapeamento de recrutamento envolventes com modelos personalizáveis para atrair talentos de ponta e otimizar fluxos de trabalho de RH de forma eficiente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de mapeamento de fluxo de trabalho de 45 segundos para integrar novos contratados, especificamente voltado para partes interessadas internas e novos funcionários aprendendo processos complexos. O estilo visual deve ser claro e instrutivo, apresentando diagramas animados e legendas nítidas para fácil compreensão, aproveitando efetivamente os Modelos & cenas e Legendas do HeyGen para esclarecer etapas intrincadas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo inspirador de 30 segundos para redes sociais, apresentando depoimentos de funcionários e oportunidades de crescimento de carreira dentro da sua organização, direcionado a candidatos em potencial em busca de novos desafios. A estética visual deve ser calorosa e autêntica, incorporando diversas filmagens de arquivo da biblioteca de mídia/apoio a estoque do HeyGen e uma trilha sonora de fundo edificante, perfeitamente adaptada para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo envolvente de 75 segundos que explore o dia a dia e o impacto de uma equipe ou função específica, destinado a candidatos passivos e pessoas em transição de carreira explorando novas indústrias. Esta narrativa deve ser conversacional e informativa, ganhando vida com avatares de IA do HeyGen falando diretamente com o público e apoiada por uma narração clara e amigável gerada a partir de um roteiro detalhado, promovendo uma compreensão clara da função.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Mapeamento de Recrutamento

Guie visualmente os candidatos através do seu processo de contratação com vídeos envolventes e profissionais. Atraia talentos de ponta e otimize o recrutamento com facilidade.

1
Step 1
Escolha um Modelo Dinâmico
Selecione entre nossa gama de modelos personalizáveis projetados para visualizar fluxos de trabalho ou jornadas de recrutamento. Este recurso permite que você rapidamente estabeleça a base para seu vídeo de mapeamento.
2
Step 2
Adicione Seus Detalhes de Recrutamento
Insira seu roteiro detalhando cada etapa do processo de recrutamento. Incorpore avatares de IA para narrar seu vídeo, aumentando a clareza e o engajamento com uma presença realista.
3
Step 3
Aplique Elementos Específicos da Marca
Alinhe seu vídeo de recrutamento com as diretrizes da sua marca utilizando controles de branding. Adicione seu logotipo e ajuste as cores para manter uma identidade corporativa consistente em todos os visuais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Finalize seu vídeo de mapeamento de recrutamento e exporte-o em vários formatos de proporção de aspecto adequados para diferentes plataformas. Compartilhe sua criação nas redes sociais e na sua página de carreiras para atrair talentos de ponta.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Anúncios de Recrutamento Eficazes

Desenvolva rapidamente anúncios de vídeo de alto impacto para alcançar um público mais amplo de candidatos e preencher vagas mais rapidamente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais online com sua plataforma intuitiva, oferecendo modelos com tecnologia de IA e recursos robustos de edição. Você pode gerar facilmente conteúdo envolvente para redes sociais ou comunicações internas, aproveitando modelos personalizáveis para melhorar a presença da sua marca.

O HeyGen pode produzir vídeos com avatares de IA realistas e narrações?

Sim, o HeyGen permite que você crie vídeos com avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade. Isso possibilita a produção eficiente de vídeos de recrutamento, vídeos de treinamento de IA ou apresentações de vendas sem a necessidade de câmeras ou atores, aprimorando sua produção criativa.

Quais vantagens criativas o HeyGen oferece para vídeos de recrutamento?

O HeyGen oferece vantagens criativas significativas para equipes de RH que buscam atrair talentos de ponta. Utilize nosso criador de vídeos de recrutamento com modelos personalizáveis e recursos de IA para criar descrições de trabalho envolventes e conteúdo de marca empregadora que se destaque.

Como o HeyGen pode melhorar vídeos de mapeamento de fluxo de trabalho e comunicação global?

O HeyGen melhora vídeos de mapeamento de fluxo de trabalho permitindo que você adicione facilmente legendas e traduções, tornando processos complexos compreensíveis globalmente. Essa capacidade ajuda a otimizar o treinamento e melhorar a documentação de processos em equipes diversas, apresentando soluções criativas para a comunicação.

