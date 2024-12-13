Criador de Vídeos de Campanha de Recrutamento: Atraia Talentos de Ponta

Crie vídeos de recrutamento envolventes e atraia talentos de ponta. Utilize o Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para construir campanhas atraentes rapidamente.

Crie um vídeo atraente de 45 segundos projetado para atrair talentos de ponta, destacando a vibrante cultura da sua empresa. Este vídeo dinâmico e animado, com depoimentos autênticos de funcionários, deve ressoar com potenciais candidatos a emprego, especialmente jovens profissionais. Utilize a geração de narração do HeyGen para dar personalidade às narrativas e Legendas para acessibilidade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de recrutamento elegante de 60 segundos destacando um papel inovador e específico dentro da sua organização, direcionado a profissionais de nicho em um campo tecnológico ou criativo. O estilo visual deve ser futurista e profissional, enfatizando a tecnologia avançada e o trabalho inovador envolvido. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para apresentar os principais benefícios do cargo e selecione entre diversos Modelos e cenas para criar um visual polido.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo energético de 30 segundos 'um dia na vida', oferecendo um vislumbre nos bastidores da sua empresa para graduados e candidatos em início de carreira. O tom deve ser amigável e envolvente, demonstrando as experiências diárias positivas da sua equipe, o que efetivamente constrói a marca empregadora. Incorpore o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para imagens de B-roll relevantes e utilize Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar rapidamente introduções de personagens.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo persuasivo de campanha de recrutamento de 45 segundos que apresente um chamado direto à ação, inspirando candidatos a todos os níveis a se inscreverem. O vídeo deve ter um tom claro e inspirador com forte branding, focando nos benefícios de se juntar à sua equipe. Garanta que sua mensagem alcance um público amplo usando Legendas do HeyGen e otimizando para diferentes plataformas com redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Campanha de Recrutamento

Crie facilmente vídeos de recrutamento envolventes para mostrar a cultura da sua empresa, atrair talentos de ponta e fortalecer sua marca empregadora com nosso Gerador de Vídeos de IA.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Selecione entre uma variedade de Modelos e cenas pré-desenhados para iniciar seu projeto. Comece rapidamente a criar seu vídeo de recrutamento.
2
Step 2
Crie Visuais Envolventes
Utilize nosso extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque para adicionar visuais e imagens atraentes. Mostre a cultura única da sua empresa.
3
Step 3
Adicione Narrações Atraentes
Adicione narrações profissionais usando a geração de Narração do HeyGen. Isso irá aprimorar a narrativa do seu vídeo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Campanha
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para adaptá-lo a qualquer plataforma. Promova sua marca empregadora de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre a Cultura e os Valores da Empresa

Crie vídeos inspiradores que destacam a cultura e os valores únicos da sua empresa, cativando potenciais contratados e construindo confiança.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de recrutamento atraentes?

O HeyGen serve como um poderoso criador de vídeos de campanha de recrutamento, permitindo que você crie facilmente vídeos de recrutamento que atraem talentos de ponta. Utilize os recursos intuitivos de IA do HeyGen, incluindo avatares de IA e texto-para-vídeo, para produzir de forma eficiente conteúdo envolvente que mostre efetivamente sua marca empregadora.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para um criador de vídeos de recrutamento?

Como um avançado Gerador de Vídeos de IA, o HeyGen fornece recursos robustos de IA para criar vídeos de recrutamento dinâmicos. Você pode aproveitar avatares de IA, legendas automáticas e narrações realistas, tudo gerenciado através de um editor de arrastar e soltar fácil de usar, simplificando seu processo de produção de vídeo.

O HeyGen pode melhorar nossa marca empregadora com vídeos de recrutamento?

Absolutamente, o HeyGen capacita você a melhorar significativamente sua marca empregadora criando vídeos de recrutamento envolventes que representam autenticamente a cultura da sua empresa. Com modelos personalizáveis, controles de branding e uma rica biblioteca de vídeos e imagens de estoque, você pode comunicar consistentemente seus valores e atrair talentos de ponta.

Como o HeyGen apoia elementos criativos para minhas necessidades de criador de vídeos de campanha de recrutamento?

O HeyGen é projetado para ser um criador de vídeos de campanha de recrutamento versátil, oferecendo extensas opções criativas. Você pode incorporar animações, diversas faixas musicais e branding personalizado para produzir vídeos únicos, garantindo que seu chamado à ação se destaque e ressoe com potenciais candidatos.

