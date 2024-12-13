O Gerador Definitivo de Campanhas de Recrutamento

Crie rapidamente campanhas de recrutamento impressionantes e posts envolventes de vagas de emprego com a poderosa capacidade de texto para vídeo do HeyGen.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos voltado para candidatos a emprego no LinkedIn e Instagram, anunciando uma nova 'vaga de emprego'. O estilo visual deve ser moderno e vibrante, incorporando sobreposições de texto animado e transições rápidas, complementado por uma narração animada e profissional gerada com o recurso de geração de narração do HeyGen, tornando-o perfeito para um 'Post no LinkedIn'.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo inspirador de 45 segundos para engajar indivíduos interessados em 'recrutamento de voluntários' e envolvimento comunitário. A estética visual deve ser acolhedora e centrada no humano, apresentando diversos cenários da vida real, aprimorados por uma narração empática e música de fundo suave. Utilize os avatares de IA do HeyGen para narrar depoimentos envolventes, adicionando um toque 'criativo' enquanto garante que legendas/captions estejam presentes para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrutivo conciso de 60 segundos para profissionais de RH e proprietários de pequenas empresas, mostrando a eficiência de um 'gerador de campanhas de recrutamento'. O estilo visual deve ser elegante e dinâmico, demonstrando elementos da interface do usuário e resultados rápidos, apoiado por uma narração confiante e clara. Aproveite os Templates e cenas do HeyGen para construir rapidamente vários 'designs de contratação', destacando o suporte da biblioteca de mídia/estoque da plataforma para diversos ativos visuais.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo vertical visualmente atraente de 15 segundos para Stories do Instagram, atuando como um 'cartaz de estamos contratando'. Este vídeo deve ter como alvo jovens profissionais e recém-formados, apresentando um avatar de IA amigável e carismático introduzindo funções específicas com música de fundo energética. Garanta que o vídeo esteja otimizado para visualização móvel usando o redimensionamento e exportações de proporção de aspecto do HeyGen, criando uma experiência envolvente de 'Posts no Instagram'.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Campanhas de Recrutamento

Crie facilmente campanhas de recrutamento atraentes com conteúdo de vídeo dinâmico, designs envolventes e distribuição perfeita em todas as suas plataformas.

1
Step 1
Selecione Seu Template de Recrutamento
Comece escolhendo entre uma ampla gama de templates de recrutamento profissionais no HeyGen. Esses layouts pré-desenhados são perfeitos para qualquer cartaz de vaga de emprego, post em mídia social ou anúncio interno, aproveitando nossa capacidade de Templates e cenas.
2
Step 2
Adicione Sua Marca e Detalhes
Personalize seus designs de recrutamento selecionados usando os controles de branding do HeyGen para incorporar o logotipo, as cores e os detalhes específicos do trabalho da sua empresa. Garanta que sua campanha reflita com precisão a identidade da sua marca.
3
Step 3
Gere Conteúdo de Vídeo Envolvente
Eleve seus anúncios de vagas de emprego integrando vídeo dinâmico. Utilize os avatares de IA do HeyGen para criar apresentadores profissionais que possam transmitir mensagens-chave sobre o cargo e a cultura da empresa com vozes naturais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Campanha
Finalize seu cartaz ou vídeo de recrutamento atraente. Use o redimensionamento e exportações de proporção de aspecto do HeyGen para gerar versões otimizadas para plataformas como LinkedIn, Instagram ou sua página de carreiras, garantindo alcance e impacto máximos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Branding do Empregador com Vídeos Inspiradores

.

Desenvolva vídeos motivacionais para mostrar a cultura da sua empresa, valores e depoimentos de funcionários, fortalecendo sua marca empregadora.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um poderoso gerador de campanhas de recrutamento?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes de "cartaz de estamos contratando" e anúncios de vagas de emprego usando avatares de IA e texto para vídeo, tornando suas campanhas de recrutamento mais dinâmicas e eficazes.

Posso personalizar os designs de recrutamento para minha marca específica usando o HeyGen?

Com certeza, o HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em todos os seus templates de recrutamento e vídeos de "cartaz de vaga de emprego", garantindo consistência de marca.

Quais plataformas de mídia social os vídeos de recrutamento do HeyGen suportam?

O HeyGen permite que você gere designs de recrutamento otimizados para várias plataformas como "Posts no Instagram", "Post no LinkedIn" e "Post no Facebook" através de opções flexíveis de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, maximizando seu alcance nas redes sociais.

Com que rapidez posso criar templates de recrutamento modernos com o HeyGen?

Com a vasta biblioteca de templates e capacidades de texto para vídeo do HeyGen, você pode produzir rapidamente "designs de contratação" profissionais e vídeos de recrutamento envolventes, acelerando significativamente seu processo de criação de conteúdo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo