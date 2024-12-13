Criador de Vídeos de Alinhamento de Recrutamento: Contrate de Forma Inteligente
Reforce a cultura da sua empresa e atraia talentos de ponta aproveitando os controles de branding do HeyGen para vídeos de recrutamento consistentes e impactantes.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para atrair talentos de ponta, crie um vídeo profissional de 45 segundos explicando seu processo de contratação único. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro e diversos Modelos & cenas para criar uma narrativa visual dinâmica, atraindo profissionais experientes com uma narração confiante e gráficos modernos.
Capacite sua equipe de RH com um vídeo instrucional de 60 segundos demonstrando como personalizar modelos de vídeo de recrutamento para várias funções. Este vídeo elegante e informativo, voltado para recrutadores e gerentes de contratação, deve destacar o suporte da Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para imagens de B-roll e garantir clareza com Legendas automáticas, tudo ao som de música de fundo energética.
Engaje candidatos passivos nas redes sociais com um clipe de marketing de recrutamento cativante de 30 segundos. Este vídeo curto e atraente, projetado para usuários de redes sociais, deve empregar um avatar de IA entregando uma mensagem convincente, otimizada para várias plataformas usando o recurso de Redimensionamento de proporção & exportações do HeyGen, apresentando tipografia moderna e música de fundo moderna para máximo impacto.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie anúncios de recrutamento impactantes.
Produza rapidamente vídeos de campanha de recrutamento de alto desempenho que atraem talentos de ponta e destacam funções de trabalho.
Produza conteúdo de recrutamento envolvente para redes sociais.
Crie facilmente vídeos curtos e cativantes para redes sociais para impulsionar o branding do empregador e alcançar um público mais amplo de candidatos.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de recrutamento alinhados à marca?
O HeyGen capacita você a criar vídeos de recrutamento atraentes e alinhados à marca rapidamente, usando modelos de vídeo personalizáveis. Utilize avatares de IA e seu kit de marca, incluindo logotipos e cores, para garantir que cada vídeo reflita efetivamente a cultura da sua empresa e o branding do empregador.
Quais recursos avançados o HeyGen oferece para vídeos de recrutamento?
O HeyGen oferece capacidades avançadas de Texto-para-vídeo, permitindo que você gere avatares de IA realistas e narrações a partir do seu roteiro. Melhore seus vídeos de recrutamento com legendas automáticas e acesse uma biblioteca de mídia diversificada para atrair talentos de ponta e mostrar a cultura da sua empresa.
Os recrutadores podem personalizar facilmente os modelos de vídeo do HeyGen?
Sim, os recrutadores podem personalizar facilmente os modelos de vídeo personalizáveis do HeyGen para se adequar a funções específicas e experiências de candidatos. Modifique o texto, adicione mídia personalizada e selecione avatares de IA para criar vídeos de recrutamento únicos que ressoem com diversos candidatos a emprego.
Como o HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos de recrutamento?
O HeyGen simplifica significativamente a produção de vídeos de recrutamento, permitindo a criação rápida de vídeos a partir de texto. Isso inclui geração instantânea de narração e legendas automáticas, permitindo que os recrutadores produzam eficientemente conteúdo de vídeo de alta qualidade para redes sociais e outras plataformas sem recursos de edição complexos.