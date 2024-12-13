Criador de Vídeos de Anúncios de Recrutamento: Atraia Talentos de Forma Eficiente

Atraia talentos de ponta com vídeos de recrutamento cativantes, aproveitando a poderosa geração de narração do HeyGen para mensagens envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico e envolvente de 1 minuto para proprietários de pequenas e médias empresas ansiosos para atrair talentos de ponta, destacando sua "cultura empresarial" única em um "vídeo de recrutamento" atraente. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e amigável, apresentando depoimentos ou interações autênticas, complementados por um tom amigável e autêntico e música de fundo. Demonstre como "avatares de IA" podem personalizar a mensagem e como o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" pode ser usado para enriquecer a narrativa visual.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de 45 segundos, rápido e visualmente atraente, especificamente para gerentes de marketing focados em estratégias de recrutamento em "mídias sociais". Este vídeo energético deve ter uma narração concisa e impactante, demonstrando a eficiência do uso de "modelos de vídeos de recrutamento" no HeyGen. Ilustre como "Modelos e cenas" disponíveis podem acelerar a criação de conteúdo e como "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" garantem a exibição ideal em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo detalhado de 90 segundos para recrutadores e gerentes de contratação experientes em tecnologia interessados em "recursos de IA" para produção de vídeos. O vídeo deve adotar um estilo visual claro e profissional com uma narração articulada, focando nas vantagens técnicas de usar o HeyGen para "personalizar" mensagens de recrutamento. Destaque a utilidade de "Legendas/legendas automáticas" para acessibilidade e alcance global, demonstrando como "avatares de IA" podem ser adaptados para representar diversos papéis ou porta-vozes da empresa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios de Recrutamento

Crie vídeos de anúncios de recrutamento atraentes rapidamente com a plataforma de IA do HeyGen para atrair talentos de ponta e mostrar a cultura da sua empresa.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre nossa diversa gama de modelos de vídeos de recrutamento para acelerar seu processo de criação.
2
Step 2
Adicione Sua Mídia
Carregue seus próprios clipes ou selecione de nossa extensa biblioteca de vídeos de estoque para representar visualmente sua marca e funções de trabalho.
3
Step 3
Gere Narrações de IA
Enriqueça sua mensagem com narrações profissionais geradas instantaneamente ou utilize legendas automáticas para acessibilidade.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio
Finalize e exporte seu vídeo de recrutamento em várias proporções de aspecto, pronto para ser compartilhado nas plataformas de mídias sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostrando a Cultura da Empresa

Crie vídeos inspiradores que mostrem efetivamente a cultura única da sua empresa, atraindo candidatos que se alinham com seus valores.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncios de recrutamento?

O HeyGen utiliza recursos avançados de IA para simplificar a criação de vídeos de anúncios de recrutamento envolventes. Os usuários podem transformar roteiros em vídeos dinâmicos usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, agilizando todo o processo de edição de vídeo.

Posso personalizar os modelos de vídeos de recrutamento do HeyGen para refletir a marca da minha empresa?

Com certeza! O HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeos de recrutamento personalizáveis, permitindo que você incorpore facilmente a marca, o logotipo e as cores da sua empresa. Isso garante que seus vídeos mostrem autenticamente a cultura única da sua empresa e atraiam talentos de ponta.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para melhorar os vídeos de recrutamento?

O HeyGen fornece recursos poderosos de IA, como geração de narração realista e legendas automáticas, para tornar seus vídeos de recrutamento acessíveis e impactantes. Além disso, uma rica biblioteca de mídia com vídeos de estoque e animações de texto dinâmicas estão disponíveis para elevar seu conteúdo sem esforço.

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de recrutamento otimizados para mídias sociais?

O HeyGen permite que você crie vídeos de recrutamento atraentes, perfeitamente dimensionados para várias plataformas de mídias sociais, usando seu recurso de redimensionamento de proporção de aspecto. Você pode integrar efetivamente elementos fortes de Chamada para Ação para engajar os espectadores e atrair talentos de ponta de forma mais eficiente.

