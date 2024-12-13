Gerador de Vídeo de Anúncio de Recrutamento: Atraia Talentos de Topo com AI

Crie vídeos de recrutamento cativantes sem esforço usando avatares de AI para engajar candidatos em potencial e impulsionar sua marca empregadora.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para equipes de marketing e recrutadores que precisam produzir rapidamente conteúdo de marca usando um "criador de vídeos de recrutamento". O estilo visual e de áudio deve ser acelerado, energético e inspirador, apresentando cortes rápidos de cenas diversas do ambiente de trabalho sincronizadas com música de fundo animada e uma voz entusiasmada. Destaque os extensos Modelos & cenas da HeyGen, ilustrando como os usuários podem personalizar facilmente seus anúncios de vídeo para sua marca, garantindo consistência e rapidez na criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo narrativo envolvente de 60 segundos voltado para recrutadores corporativos e especialistas em aquisição de talentos, projetado para contar uma "narrativa dinâmica" sobre a cultura da empresa. O estilo visual deve ser caloroso e autêntico, incorporando depoimentos sinceros de funcionários e imagens envolventes do ambiente de escritório, acompanhados por uma narração sincera e narrativa. Ilustre como a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen permite que eles transformem suas narrativas cuidadosamente elaboradas em um vídeo de recrutamento profissional sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio inclusivo de 40 segundos para empresas internacionais e organizações diversas, aproveitando um "gerador de vídeo AI" para alcançar um amplo grupo de candidatos globais. O vídeo deve ter um estilo visual global e informativo, apresentando visuais claros e profissionais de uma força de trabalho diversificada e elementos de suporte multilíngue, narrados por uma voz calma e autoritária. Enfatize o recurso de Legendas/legendas da HeyGen, que garante que seus "vídeos de recrutamento cativantes" sejam acessíveis e compreensíveis para todos os candidatos em potencial, independentemente de sua língua nativa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Anúncio de Recrutamento

Crie vídeos de recrutamento cativantes sem esforço com avatares de AI e ferramentas de edição inteligentes para atrair talentos de topo.

Step 1
Escolha um Modelo
Escolha entre uma coleção diversificada de modelos de vídeo profissionais voltados para recrutamento, fornecendo a base perfeita para começar seu anúncio envolvente.
Step 2
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Crie um roteiro de recrutamento atraente usando nosso recurso de texto-para-vídeo com AI, que transforma seu texto diretamente em conteúdo de vídeo dinâmico.
Step 3
Selecione Avatares de AI
Selecione entre uma ampla gama de avatares de AI realistas para ser o rosto envolvente do seu anúncio de recrutamento, transmitindo efetivamente sua mensagem aos candidatos em potencial.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo de recrutamento final, otimizado com redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas sociais. Compartilhe seu anúncio envolvente instantaneamente para atrair talentos de topo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque a Marca Empregadora e Cultura

Desenvolva vídeos de AI envolventes que mostrem a cultura da sua empresa, depoimentos de funcionários e benefícios únicos para atrair candidatos ideais.

Como o HeyGen pode melhorar nosso processo de criação de vídeos de recrutamento?

HeyGen é um gerador de vídeo AI projetado para ajudá-lo a criar vídeos de recrutamento cativantes com facilidade incomparável. Aproveite nossos modelos personalizáveis, uma biblioteca diversificada de avatares de AI e mídia de estoque rica para produzir anúncios de recrutamento profissionais de forma rápida e eficaz.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar anúncios de recrutamento?

Com o HeyGen, você pode personalizar totalmente seus anúncios de vídeo de recrutamento integrando suas cores de marca específicas, fontes e logotipo. Nosso editor de vídeo online também suporta narrações dinâmicas, música adequada e legendas automáticas para garantir que sua mensagem esteja perfeitamente alinhada à marca e acessível.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de recrutamento AI envolventes rapidamente?

Absolutamente. Os poderosos recursos de AI do HeyGen permitem que você gere vídeos de recrutamento de alta qualidade de forma eficiente, aproveitando as capacidades de texto-para-vídeo e uma ampla seleção de Atores de AI. Você pode explorar milhares de modelos de vídeo pré-fabricados para iniciar seu processo criativo e narrativa dinâmica.

Como o HeyGen apoia o compartilhamento de conteúdo de recrutamento em plataformas sociais?

HeyGen simplifica o processo de download e compartilhamento de seus vídeos de recrutamento concluídos em várias plataformas sociais. Com redimensionamento flexível de proporção de aspecto e diversas opções de exportação, seus anúncios de vídeo profissionais manterão qualidade e aparência ótimas onde quer que sejam distribuídos.

