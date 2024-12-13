Gerador de Vídeos de Recrutamento: Atraia Talentos de Topo Rápido

Otimize sua contratação com vídeos de recrutamento profissionais. Nossos extensos Templates e cenas permitem atrair candidatos ideais e economizar tempo significativo.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos destinado a potenciais candidatos a emprego, destacando sua vibrante marca empregadora e o que torna sua empresa um lugar único para trabalhar. O estilo visual deve ser acolhedor e autêntico, apresentando cenas espontâneas de colaboração em equipe e depoimentos de funcionários, complementados por uma música de fundo inspiradora e animada. Utilize o recurso "Geração de narração" do HeyGen para entregar uma narrativa amigável e envolvente que destaque os valores da empresa, atraindo efetivamente candidatos que se alinhem com sua missão.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de recrutamento de 30 segundos, direcionado a candidatos passivos em plataformas de mídia social, para mostrar rapidamente oportunidades de emprego específicas. O estilo visual deve ser acelerado, com gráficos marcantes e animações de texto dinâmicas destacando os principais benefícios e responsabilidades, tudo sincronizado com música moderna e energética. Aproveite os "Templates e cenas" do HeyGen para montar rapidamente um vídeo atraente que chame a atenção e encoraje a aplicação imediata, facilitando a exibição de novas oportunidades de emprego.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos voltado para gerentes de contratação e profissionais de RH que buscam otimizar seu processo de contratação com um gerador de vídeos de recrutamento. O vídeo deve adotar uma estética profissional e limpa, apresentando um avatar de IA amigável explicando como o HeyGen ajuda a economizar tempo e recursos no recrutamento. O áudio consistirá em uma narração clara e articulada, detalhando os benefícios da plataforma sem jargões técnicos excessivos. Utilize os "Avatares de IA" do HeyGen para entregar esta mensagem concisa e impactante, demonstrando a facilidade e eficiência de criar vídeos de recrutamento envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio de vídeo conciso de 15 segundos, perfeito para engajar jovens profissionais e a Geração Z em plataformas de mídia social de formato curto, destacando sua empresa como um local de trabalho inovador. Empregue um estilo moderno e visualmente orientado com sobreposições de texto ousadas e impactantes, cortes rápidos e efeitos sonoros modernos que chamam a atenção instantaneamente. Use a capacidade "Texto para vídeo a partir de script" do HeyGen para transformar rapidamente uma mensagem breve e impactante em um vídeo que para a rolagem, aproveitando o poder de um Gerador de Vídeo de IA para máximo impacto e alcance.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Recrutamento

Aproveite nosso Gerador de Vídeos de IA para criar facilmente vídeos de recrutamento envolventes que mostram sua marca empregadora e atraem talentos de topo.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione um template personalizável de nossa rica biblioteca ou comece com uma cena em branco para iniciar seu projeto de vídeo de recrutamento.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo e Branding
Incorpore o logotipo e as cores da sua empresa usando nossos controles intuitivos de branding para reforçar sua marca empregadora.
3
Step 3
Gere Narração e Visuais
Transforme seu script em narrações com som natural, dando aos seus vídeos de recrutamento uma narrativa profissional e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Atraia Candidatos
Exporte seu vídeo concluído com várias opções de redimensionamento de proporção, pronto para compartilhar em plataformas de mídia social para atrair candidatos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Construa Sua Marca Empregadora com Vídeos de IA

.

Desenvolva vídeos inspiradores que comuniquem efetivamente a cultura e a missão da sua empresa para candidatos em potencial.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento envolventes?

HeyGen é um avançado Gerador de Vídeos de IA que permite criar vídeos de recrutamento de alta qualidade a partir de texto sem esforço, economizando significativamente tempo e recursos. Aproveite nossos templates personalizáveis e avatares de IA para produzir rapidamente conteúdo envolvente que ajuda a atrair candidatos.

O HeyGen pode melhorar nossa marca empregadora através de conteúdo de vídeo criativo?

Com certeza. O HeyGen permite humanizar sua marca com um conjunto de ferramentas criativas, incluindo animações de texto dinâmicas, opções extensas de biblioteca de mídia e controles de branding personalizados. Crie vídeos que param a rolagem e que mostram poderosamente as oportunidades de emprego e a cultura única da sua empresa.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para fazer anúncios de vídeo de recrutamento envolventes?

O HeyGen oferece opções criativas robustas para anúncios de vídeo de recrutamento, incluindo uma rica biblioteca de templates personalizáveis e a capacidade de adicionar narrações e legendas automáticas. Crie facilmente anúncios de vídeo dinâmicos e atraentes que ressoam em várias plataformas de mídia social.

Como o HeyGen pode ajudar a criar experiências de vídeo imersivas para candidatos potenciais?

Com o HeyGen, você pode criar vídeos imersivos transformando postagens de emprego em conteúdo de vídeo dinâmico, completo com narrativa gerada por IA e efeitos visuais. Nossa plataforma oferece ferramentas para vídeos de animação vibrantes que realmente envolvem e informam candidatos potenciais sobre sua empresa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo