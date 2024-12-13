Criador de Conteúdo de Vídeo de Recrutamento: Atraia Talentos de Ponta

Crie facilmente vídeos de recrutamento impressionantes que destacam a cultura da sua empresa usando avatares de IA para apresentações envolventes.

Crie um vídeo cativante de 45 segundos projetado para atrair talentos de ponta, destacando a cultura vibrante da sua empresa. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável guiando os espectadores por vários aspectos do seu ambiente de trabalho, com um estilo visual moderno e animado, acompanhado de música de fundo envolvente, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para um toque personalizado.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de recrutamento conciso de 30 segundos especificamente para um novo cargo em tecnologia, direcionado a candidatos ativos, com um estilo visual profissional e informativo. O conteúdo deve delinear claramente as principais responsabilidades e benefícios, utilizando a geração de narração da HeyGen para entregar uma narrativa clara e confiante, tornando-o uma descrição de vaga em vídeo eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo inspirador de 60 segundos para elevar a marca empregadora nas plataformas de mídia social. Esta peça deve incorporar imagens de arquivo ricas e música motivacional, demonstrando os valores e a missão da sua empresa para potenciais candidatos. Aproveite a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para curar visuais atraentes que ressoem com um público amplo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo convincente de 50 segundos ilustrando por que sua empresa é um ótimo lugar para trabalhar, direcionado a candidatos que estão pesquisando ativamente sua organização. Este projeto de criador de conteúdo de vídeo de recrutamento deve apresentar insights autênticos de funcionários e texto dinâmico na tela, com legendas geradas automaticamente garantindo acessibilidade e amplo alcance através do recurso de legendas/captions da HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Conteúdo de Vídeo de Recrutamento

Crie vídeos de recrutamento atraentes de forma rápida e fácil para atrair talentos de ponta e destacar sua marca empregadora.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Comece selecionando da nossa diversa biblioteca de "modelos de vídeo" profissionais para criar facilmente seu conteúdo de recrutamento.
2
Step 2
Personalize com Mídia e Marca
Carregue seus próprios visuais ou navegue pela extensa "biblioteca de imagens de arquivo" para personalizar seu vídeo de recrutamento.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Adicione áudio envolvente utilizando "narrações" profissionais para transmitir claramente sua mensagem aos potenciais candidatos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Conteúdo
Baixe seu vídeo concluído em alta resolução e compartilhe-o nas "plataformas de redes sociais" para maximizar o alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Construa uma Marca Empregadora Forte com Vídeos de Cultura

Transmita visualmente a cultura da sua empresa e depoimentos de funcionários para melhorar sua marca empregadora e ressoar com potenciais contratados.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de recrutamento?

O Criador de Vídeos de Recrutamento com IA da HeyGen simplifica o processo, permitindo que você crie facilmente conteúdo de recrutamento profissional usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, economizando tempo e recursos. Isso capacita você a produzir vídeos de recrutamento envolventes de forma eficiente.

Quais recursos a HeyGen oferece para personalizar vídeos de marca empregadora?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo personalização de marca com seu logotipo e cores, uma rica biblioteca de mídia, imagens de arquivo e modelos de vídeo. Isso ajuda você a criar vídeos de marca empregadora atraentes que realmente refletem a cultura única da sua empresa.

A HeyGen pode melhorar nossa marca empregadora e atrair talentos de ponta de forma eficaz?

Absolutamente. A HeyGen capacita você a criar descrições de vagas em vídeo atraentes e depoimentos autênticos de funcionários para mostrar seu ambiente de trabalho e cultura da empresa. Esses vídeos de recrutamento profissionais aumentarão significativamente sua marca empregadora e atrairão candidatos de ponta através de plataformas como redes sociais.

A HeyGen é fácil de usar para criar conteúdo de recrutamento profissional de alta qualidade?

Sim, a HeyGen possui uma interface de arrastar e soltar fácil de usar, tornando-se um editor de vídeo intuitivo para qualquer pessoa criar conteúdo de recrutamento profissional de alta qualidade. Também inclui legendas automáticas e narrações geradas por IA para resultados polidos, garantindo que seus vídeos estejam prontos para redes sociais.

