Criador de Conteúdo de Vídeo de Recrutamento: Atraia Talentos de Ponta
Crie facilmente vídeos de recrutamento impressionantes que destacam a cultura da sua empresa usando avatares de IA para apresentações envolventes.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de recrutamento conciso de 30 segundos especificamente para um novo cargo em tecnologia, direcionado a candidatos ativos, com um estilo visual profissional e informativo. O conteúdo deve delinear claramente as principais responsabilidades e benefícios, utilizando a geração de narração da HeyGen para entregar uma narrativa clara e confiante, tornando-o uma descrição de vaga em vídeo eficaz.
Crie um vídeo inspirador de 60 segundos para elevar a marca empregadora nas plataformas de mídia social. Esta peça deve incorporar imagens de arquivo ricas e música motivacional, demonstrando os valores e a missão da sua empresa para potenciais candidatos. Aproveite a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para curar visuais atraentes que ressoem com um público amplo.
Produza um vídeo convincente de 50 segundos ilustrando por que sua empresa é um ótimo lugar para trabalhar, direcionado a candidatos que estão pesquisando ativamente sua organização. Este projeto de criador de conteúdo de vídeo de recrutamento deve apresentar insights autênticos de funcionários e texto dinâmico na tela, com legendas geradas automaticamente garantindo acessibilidade e amplo alcance através do recurso de legendas/captions da HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Conteúdo de Recrutamento Envolvente para Redes Sociais.
Produza rapidamente vídeos dinâmicos para plataformas de redes sociais para expandir seu alcance e atrair candidatos passivos de forma eficaz.
Produza Descrições de Vagas em Vídeo e Anúncios Dinâmicos.
Transforme descrições de vagas estáticas em anúncios de vídeo atraentes para destacar cargos e atrair candidatos ideais com visuais envolventes.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de recrutamento?
O Criador de Vídeos de Recrutamento com IA da HeyGen simplifica o processo, permitindo que você crie facilmente conteúdo de recrutamento profissional usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, economizando tempo e recursos. Isso capacita você a produzir vídeos de recrutamento envolventes de forma eficiente.
Quais recursos a HeyGen oferece para personalizar vídeos de marca empregadora?
A HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo personalização de marca com seu logotipo e cores, uma rica biblioteca de mídia, imagens de arquivo e modelos de vídeo. Isso ajuda você a criar vídeos de marca empregadora atraentes que realmente refletem a cultura única da sua empresa.
A HeyGen pode melhorar nossa marca empregadora e atrair talentos de ponta de forma eficaz?
Absolutamente. A HeyGen capacita você a criar descrições de vagas em vídeo atraentes e depoimentos autênticos de funcionários para mostrar seu ambiente de trabalho e cultura da empresa. Esses vídeos de recrutamento profissionais aumentarão significativamente sua marca empregadora e atrairão candidatos de ponta através de plataformas como redes sociais.
A HeyGen é fácil de usar para criar conteúdo de recrutamento profissional de alta qualidade?
Sim, a HeyGen possui uma interface de arrastar e soltar fácil de usar, tornando-se um editor de vídeo intuitivo para qualquer pessoa criar conteúdo de recrutamento profissional de alta qualidade. Também inclui legendas automáticas e narrações geradas por IA para resultados polidos, garantindo que seus vídeos estejam prontos para redes sociais.