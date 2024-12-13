Sim, o HeyGen atua como um criador de vídeos de campanha de recrutamento abrangente, projetado para apoiar toda a sua estratégia. Com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto e exportações e um rico suporte de biblioteca de mídia/estoque, você pode criar, personalizar e implantar uma variedade de vídeos de recrutamento envolventes em várias plataformas para atrair talentos de ponta de forma eficaz.