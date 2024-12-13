Desbloqueie Talentos com Nosso Criador de Vídeos de Recrutamento

Crie vídeos de recrutamento sem esforço para impulsionar sua marca empregadora e atrair talentos de ponta usando nossos modelos e cenas intuitivos.

Crie uma demonstração técnica concisa de 1 minuto para recrutadores aspirantes, mostrando como eles podem criar vídeos de recrutamento de forma fácil utilizando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e profissional, com sobreposições de texto na tela demonstrando as etapas principais, complementado por uma narração clara e instrutiva explicando o processo. Este vídeo tem como objetivo informar os recrutadores sobre a geração eficiente de vídeos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional envolvente de 90 segundos direcionado a gerentes de RH que desejam elevar a marca empregadora. Utilize os avatares de IA do HeyGen e as capacidades de geração de narração para apresentar membros virtuais diversos da equipe discutindo a cultura da empresa, criando uma estética visual moderna e acolhedora. O áudio deve ser amigável e entusiástico, enfatizando a facilidade de criar conteúdo profissional de vídeos de recrutamento com IA sem a necessidade de atores.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo tutorial detalhado de 2 minutos especificamente para novos contratados e equipes de RH, ilustrando o processo de uso dos Modelos & cenas do HeyGen para personalizar o conteúdo de integração. O estilo visual deve ser altamente informativo, apresentando gráficos nítidos e gravações de tela para guiar os usuários passo a passo. Certifique-se de que legendas/captions sejam exibidas de forma proeminente ao longo do vídeo para melhorar a acessibilidade e compreensão de todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos com dicas rápidas voltado para recrutadores de mídias sociais, focando em como o HeyGen pode otimizar a produção de vídeos de recrutamento para várias plataformas. Visualmente, este vídeo deve ser acelerado e vibrante, demonstrando o uso eficaz da biblioteca de mídia/suporte de estoque para visuais atraentes e destacando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto. Uma trilha sonora animada e profissional manterá o engajamento do público enquanto transmite estratégias de otimização chave para mídias sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Recrutamento

Crie rapidamente vídeos de recrutamento envolventes com ferramentas de IA intuitivas para atrair talentos de ponta e mostrar sua marca empregadora de forma eficaz.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo de Projeto
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de modelos e cenas profissionalmente projetados, uma capacidade central do HeyGen, para iniciar a criação do seu vídeo de recrutamento.
2
Step 2
Aplique Personalização de Marca
Implemente controles de marca para garantir que o logotipo e as cores da sua empresa sejam consistentes ao longo do vídeo. Esta personalização de marca fortalece sua identidade visual.
3
Step 3
Integre Avatares de IA
Dê vida ao seu roteiro selecionando entre uma variedade de avatares de IA realistas, transformando texto em conteúdo visual envolvente com poderosos recursos de IA.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e use o redimensionamento de proporção de aspecto para prepará-lo para várias plataformas. Exporte e compartilhe seu conteúdo atraente nas mídias sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize Pré-Onboarding e Treinamento

.

Entregue vídeos dinâmicos de pré-onboarding ou treinamento inicial para melhorar o engajamento de novos contratados e garantir um início suave.

background image

Perguntas Frequentes

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para criar vídeos de recrutamento impactantes?

O HeyGen permite que você crie vídeos de recrutamento usando recursos avançados de IA, incluindo avatares de IA realistas e geração de texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Isso torna o HeyGen um criador de vídeos de recrutamento com IA intuitivo, aumentando significativamente sua eficiência como criador de vídeos de recrutamento.

Posso personalizar meus vídeos de recrutamento com elementos de marca específicos usando o HeyGen?

Com certeza. O HeyGen oferece controles abrangentes de personalização de marca, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa, cores específicas e ativos únicos em cada vídeo de recrutamento. Isso ajuda a reforçar sua marca empregadora e a mostrar efetivamente a cultura da sua empresa.

Como o HeyGen simplifica a produção de vídeos de recrutamento do roteiro ao resultado final?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de recrutamento oferecendo um editor de vídeo robusto, uma ampla gama de modelos de vídeo e suporte extenso de biblioteca de mídia/estoque. Você pode rapidamente transformar um roteiro em um vídeo polido com cenas personalizáveis, acelerando seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo.

O HeyGen suporta a geração de legendas e diferentes proporções de aspecto para recrutamento em mídias sociais?

Sim, o HeyGen fornece geração automática de legendas/captions para melhorar a acessibilidade e o engajamento dos seus vídeos de recrutamento. Além disso, você pode facilmente utilizar as capacidades de redimensionamento de proporção de aspecto para otimizar seus vídeos para várias plataformas de mídias sociais, garantindo o alcance máximo para suas vagas de emprego.

