Desbloqueie Talentos com Nosso Criador de Vídeos de Recrutamento
Crie vídeos de recrutamento sem esforço para impulsionar sua marca empregadora e atrair talentos de ponta usando nossos modelos e cenas intuitivos.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo promocional envolvente de 90 segundos direcionado a gerentes de RH que desejam elevar a marca empregadora. Utilize os avatares de IA do HeyGen e as capacidades de geração de narração para apresentar membros virtuais diversos da equipe discutindo a cultura da empresa, criando uma estética visual moderna e acolhedora. O áudio deve ser amigável e entusiástico, enfatizando a facilidade de criar conteúdo profissional de vídeos de recrutamento com IA sem a necessidade de atores.
Desenhe um vídeo tutorial detalhado de 2 minutos especificamente para novos contratados e equipes de RH, ilustrando o processo de uso dos Modelos & cenas do HeyGen para personalizar o conteúdo de integração. O estilo visual deve ser altamente informativo, apresentando gráficos nítidos e gravações de tela para guiar os usuários passo a passo. Certifique-se de que legendas/captions sejam exibidas de forma proeminente ao longo do vídeo para melhorar a acessibilidade e compreensão de todos os espectadores.
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos com dicas rápidas voltado para recrutadores de mídias sociais, focando em como o HeyGen pode otimizar a produção de vídeos de recrutamento para várias plataformas. Visualmente, este vídeo deve ser acelerado e vibrante, demonstrando o uso eficaz da biblioteca de mídia/suporte de estoque para visuais atraentes e destacando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto. Uma trilha sonora animada e profissional manterá o engajamento do público enquanto transmite estratégias de otimização chave para mídias sociais.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Vídeos de Anúncio de Vagas de Alto Impacto.
Produza rapidamente descrições de vagas em vídeo atraentes que atraiam talentos de ponta e aumentem as taxas de candidatura.
Aprimore a Marca Empregadora nas Mídias Sociais.
Crie facilmente vídeos envolventes para mídias sociais para mostrar a cultura da empresa e expandir o alcance da sua marca empregadora.
Perguntas Frequentes
Quais recursos de IA o HeyGen oferece para criar vídeos de recrutamento impactantes?
O HeyGen permite que você crie vídeos de recrutamento usando recursos avançados de IA, incluindo avatares de IA realistas e geração de texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Isso torna o HeyGen um criador de vídeos de recrutamento com IA intuitivo, aumentando significativamente sua eficiência como criador de vídeos de recrutamento.
Posso personalizar meus vídeos de recrutamento com elementos de marca específicos usando o HeyGen?
Com certeza. O HeyGen oferece controles abrangentes de personalização de marca, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa, cores específicas e ativos únicos em cada vídeo de recrutamento. Isso ajuda a reforçar sua marca empregadora e a mostrar efetivamente a cultura da sua empresa.
Como o HeyGen simplifica a produção de vídeos de recrutamento do roteiro ao resultado final?
O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de recrutamento oferecendo um editor de vídeo robusto, uma ampla gama de modelos de vídeo e suporte extenso de biblioteca de mídia/estoque. Você pode rapidamente transformar um roteiro em um vídeo polido com cenas personalizáveis, acelerando seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo.
O HeyGen suporta a geração de legendas e diferentes proporções de aspecto para recrutamento em mídias sociais?
Sim, o HeyGen fornece geração automática de legendas/captions para melhorar a acessibilidade e o engajamento dos seus vídeos de recrutamento. Além disso, você pode facilmente utilizar as capacidades de redimensionamento de proporção de aspecto para otimizar seus vídeos para várias plataformas de mídias sociais, garantindo o alcance máximo para suas vagas de emprego.